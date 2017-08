El Govern busca suport per trobar 530 milions per rescatar l'Eix Transversal

La Generalitat està convençuda de voler rescatar l'Eix Transversal (C-25). Fa un mes i mig que va demanar a l'Estat recursos del fons de liquiditat autonòmica (FLA) per cobrir com a mínim un 70% dels 503,3 milions que l'executiu calcula que costa l'operació, però no es resigna a dependre de la bona voluntat del Ministeri d'Hisenda per tirar endavant l'operació i, per això, ha licitat un contracte perquè un actor privat especialista l'ajudi a dissenyar-la, buscar recursos, aconseguir-los i aplicar la iniciativa.Les empreses interessades poden presentar projectes fins al 8 de setembre i posteriorment el període d'execució de l'operació hauria de ser en temps rècord, durant els mesos de novembre i desembre, ja que la concessió preveu que l'opció per aplicar aquesta mesura ha d'efectuar-se durant el 2017. El cost total d'aquest assessorament pot ascendir a 506.895,62 euros -només en cas que aconsegueixi els diners i el rescat tingui lloc satisfactòriament-, segons la documentació feta pública pel departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda i que ha avançat Expansión Segons va informar l'executiu a finals de juny, el rescat de la C-25 –la carretera que uneix Cervera amb Caldes de Malavella a través de 153 quilòmetres- costaria 530 milions d'euros, ja que la concessió no venç fins al 2040, però l'estalvi financer ascendiria a 700 milions d'euros, un fet que justificaria l'operació. Cedinsa és l'empresa encarregada d'explotar l'Eix Transversal a través del peatge a l'ombra, un sistema a través del qual la Generalitat paga una quota en funció del transit que registra la infraestructura.Llavors, la Generalitat ja va anunciar que no renunciava a buscar altres vies alternatives al FLA per finançar el rescat, com acudir als bancs i endeutar-se. Les últimes restriccions a aquest crèdit públic impulsades per l'Estat i la tensió arran del procés català i el referèndum no ajuden a l'entesa perquè arribin els recursos, motiu pel qual s'ha optat també per buscar suport extern per estructurar propostes de finançament i execució de l'operació, així com per formalitzar "operacions d'endeutament o altres fórmules".De moment, però, ha encarregat un informe a l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) perquè verifiqui l'estalvi financer que suposaria el rescat, amb el qual vol convèncer l'Estat perquè permeti tirar-lo endavant. El ministeri d'Hisenda, de fet, encara no ha concretat si facilitarà l'accés a nous recursos del FLA per fer-lo possible.Fonts del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda expliquen que aquest suport extern és imprescindible, ja que l'operació és molt complexa, s'ha d'executar amb molta celeritat i requereix d'un equip d'experts en àmbits molt diversos -jurídic, econòmic, legal...- i que coneguin el sector, per tal de contactar amb fons d'inversió o entitats financeres estatals i internacionals i aconseguir els recursos necessaris.Segons els plecs tècnics de la licitació, l'empresa que es contracti, en primera instància, haurà d'analitzar el contracte de concessió i els estats financers de Cedinsa, dissenyar i proposar diferents alternatives de finançament que es poguessin combinar i complementar, negociar amb els diferents grups d'interès de l'operació junt a la Generalitat i, finalment, formular una estructura de sindicació del finançament i descriure les activitats a realitzar per executar-la.Un cop decidits els passos a fer, l'empresa haurà d'estructurar i coordinar directament l'operació, reunir-se amb els representants de la Generalitat per mantenir-los informats, plantejar diferents estratègies en funció dels diferents escenaris relatius a les entitats financeres implicades, auxiliar en la redacció i negociació dels contractes de finançament i coordinar els diversos assessors jurídics, comptables, fiscals i legals implicats en l'operació.

