El ministre de Foment urgeix Eulen i els treballadors a signar un acord abans de divendres

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, urgeix l'empresa Eulen i els treballadors a arribar a un acord "al més aviat possible" per solucionar el conflicte laboral al Prat que està provocant "perjudicis" als passatgers que aquests dies acudeixen a l'aeroport. De la Serna ha subratllat que l'acord "s'hauria de produir abans de la següent jornada de vaga", convocada per divendres que ve, 11 d'agost."Ningú entendria que en una qüestió que està generant un dany important als ciutadans i, estant tan properes les negociacions, es dilatés encara més el procés, continuant amb les molèsties als passatgers", ha assenyalat el ministre. De la Serna ha assegurat que respecta el dret dels vigilants de seguretat a la vaga però ha apel·lat a la seva "responsabilitat i professionalitat".De la Serna espera que els treballadors de l'empresa "exerceixin la seva tasca amb diligència" durant les jornades sense aturades, sobretot, segons apunta, després de conèixer les declaracions d'una de les representants dels treballadors en què demanava que es ralentís el treball per provocar de forma deliberada grans cues en els controls i així aconseguir major visibilitat. Així mateix, el ministre ha demanat a l'empresa que faci un esforç "addicional" per arribar a un acord "el més ràpid possible".El ministre subratlla que les dues parts han de cedir en les seves postures i considera que entre la pujada salarial del 30% que sol·liciten els treballadors i del 3% que ofereix l'empresa "existeix un terme mig al que han d'intentar arribar". "Qualsevol proposta que s'allunyi d'aquest punt de trobada només aconseguirà mantenir el conflicte i els perjudicis als ciutadans", afirma De la Serna.D'altra banda, el Ministeri de Foment lamenta "la politització que alguns s'obstinen a fer d'aquest conflicte laboral que afecta una empresa privada i als seus treballadors, en lloc de fer una crida a l'acord i la desconvocatòria de vaga". "A les declaracions d'avui d'aquests representants polítics s'insisteix en aquest ús de la situació", ha dit el ministre en relació a la resposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, al president espanyol, Mariano Rajoy, a qui ha acusat d'haver fet una "desconnexió absoluta de la realitat de Catalunya" després que el líder del PP digués que és "fals i mesquí" afirmar que l'Estat discrimina el Prat.El ministre també s'ha referit a la contestació de Rull a la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP i diputada parlamentària del PPC, Andrea Levy, en què el conseller ha dit que li "bullia la sang" i que "no pot comparar un polígon industrial de qualsevol municipi de Catalunya amb una infraestructura de titularitat de l'Estat gestionada de manera centralitzada i centralista per part d' Aena "."Sorprèn que en cap d'aquestes declaracions, incloses les d'avui mateix, s'hagi instat a les parts a arribar a un acord i s'hagin centrat tots els esforços a criticar el govern, que des del primer moment i de manera reiterada ha demanat a les parts que s'asseguessin a negociar i arribessin a un acord", ha subratllat De la Serna.Foment ha remarcat que amb Aena segueixen "des del principi, minut a minut" l'evolució del conflicte "involucrant-se plenament en la seva resolució perquè s'arribi a un acord entre les parts" i afegeix que seguirà treballant perquè les parts aconsegueixin un acord per solucionar aquest conflicte "amb la finalitat de que els milers de ciutadans que aquests dies tenen pensat acudir a l'aeroport del Prat no es vegin perjudicats".

