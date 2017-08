VÍDEO Rajoy hi torna: «He anat força cops a Catalunya, tinc molts viatges a l'estranger»

"He ido bastantes veces este año a Cataluña, tengo muchos viajes al extranjero, he ido a muchos sitios."



Nou embolic de Mariano Rajoy, aquest cop sobre els seus viatges a Catalunya. El president del govern espanyol va reconèixer ahir que el procés sobiranista va ser una de les principals qüestions sobre la taula durant la reunió amb Felip VI. Preguntat sobre els seus viatges a Catalunya, Rajoy va respondre: "He anat força cops a Catalunya aquest any, tinc molts viatges a l'estranger i he anat a molts llocs".Després de la reunió d'aquest dilluns, Rajoy va insistir que no permetrà que es posin les urnes l'1 d'octubre i va avisar que, si la mesa del Parlament dona via lliure a la llei del referèndum registrada per Junts pel Sí i la CUP , l'executiu central "ho recorrerà perquè es vol fer una cosa absolutament il·legal i contrària a les normes de què ens hem dotat tots els espanyols".Sigui com sigui, Rajoy ha confirmat que el 15 de setembre, data d'inici de la campanya del referèndum, estarà a Catalunya. Ho desvincula, però, de l'1-O, atès que hi anirà coincidint amb l'escola d'estiu del PP, que començarà aquell dia a Salou. Tot i això, ha reconegut que el procés és el problema que "més" li preocupa, ja que està amoïnat per la unitat de l'Estat i perquè el Govern s'ha entregat a "les mans dels més extremistes i radicals que s'han vist mai a Espanya", en referència a la CUP.

