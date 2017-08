VÍDEO Busquen el corredor que va empènyer una dona a la calçada quan passava un autobús

La policia britànica busca un corredor que va empènyer una noia de 33 anys a la calçada just quan passava un autobús. A les imagtes es veu com l'home empeny la dona, que cau a terra, i com el conductor de l'autobús l'ha d'esquivar de manera brusca per evitar atropellar-la. La policia ha demanat ajuda per localitzar l'agressor.Els fets van passar fa unes setmanes al pont de Putney, al sud-oest de Londres, i segons ha exlicat la policia de la capital britànica en un comunicat , el corredor va posar en "perill extrem" la vianant, que no va patir cap ferida. El conductor i els passetgers de l'autobús van ajudar la víctima. Un quart d'hora després de l'incident, el corredor va tornar a passar pel pont però no va reconèixer els fets.

