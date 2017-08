​Aena, un colós de l'Estat amb beneficis milionaris

Vaga d'escombraries a l'aeroport del Prat el desembre passat. Foto: Adrià Costa

Aena s'ha convertit en un colós aeroportuari que multiplica els resultats malgrat les vagues. Al gestor dels aeroports espanyols no sembla que li passin factura els conflictes dels darrers anys, com el caos de Vueling de l'estiu passat , la vaga de neteja al Prat , les contínues aturades dels controladors francesos la d'ara dels vigilants dels controls de seguretat d'Eulen . Aena va guanyar l'any passat 1.164 milions d'euros, un 39,7% més que l'any anterior, empesa pels rècords de passatgers. Els rècords de l'aeroport del Prat de ben segur que contribueixen a engreixar els comptes, però el gestor evita facilitar dades actualitzades.La companyia està participada en un 51% per l'Estat, a través de la matriu ENAIRE, i en el 49% restant per accionistes privats: el principal és el fons britànic TCI (11,3%), seguit pel banc HSBC (5,2%), que també és britànic. A més de gestionar els aeroports espanyols, Aena controla el 51% del London Luton, el cinquè més gran del Regne Unit, i té presència en dotze de Mèxic, dos de Colòmbia i un de Jamaica. Al seu web, es presenta com "el primer operador aeroportuari del món", amb 244,8 milions de passatgers entre els aeroports d'Espanya i el Luton.El Prat va batre l'any passat el seu rècord de viatgers i en va registrar-ne 44,1 milions, un 11,2% més que en el 2015. Malgrat que encara queda lluny de superar l'Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aquest aeroport també creix, però a un ritme més lent: hi van passar 50,4 milions, un 7,7% més. El bon comportament del Prat s'ha replicat aquest any, i va tancar el primer semestre amb 22,1 milions de passatgers i un increment del 8,5% ; a Barajas van ser 25,4, un 7,5% més.L'aeroport barceloní representa poc més del 19% del total de viatgers de les instal·lacions d'Aena i el madrileny, el 22%, però el Prat aporta la meitat dels beneficis de tots els que gestiona a Aena, segons les darreres dades disponibles, corresponents al 2014. En concret, el Prat va obtenir un benefici abans d'impostos de 339,28 milions, cosa que representa el 51,5% dels 651,6 milions que van obtenir el conjunt dels aeroports espanyols en aquell exercici. El de Barajas es va haver de conformar amb la vuitena posició, amb 27,54 milions.Les dades del primer semestre d'aquest any confirmen els bons resultats d'Aena. El gestor va obtenir 461 milions d'euros de benefici. Es tracta d'un descens del 6,3%, però la companyia al·lega que el 2016 va obtenir uns ingressos extraordinaris per uns processos judicials vinculats a unes expropiacions de terrenys a Barajas. Si no es tenen en compte aquests beneficis extraordinaris que havia rebut l'any anterior, el benefici net d'aquest primer trimestre hauria crescut un 36% respecte al mateix del 2016.L'Estat va treure a la venda el 49% d'Aena el febrer del 2015, quan va sortir a borsa, una operació que ha suposat una multiplicació dels beneficis per als accionistes. El preu de sortida va ser de 58 euros per acció i el mateix dia ja cotitzava a 70 euros. Aquesta setmana les accions arriben a estar a 168 euros. El màxim es va registrar a principis de juny, quan ascendien a més de 183 euros. Els accionistes van rebre aquesta primavera un dividend de 3,83 euros bruts per acció amb càrrec als resultats del 2016.

