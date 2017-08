Albiol insulta l'ANC per l'acció a l'aeroport

Esta gente de la ANC son patéticos. Un colectivo de fanáticos que han perdido el sentido del equilibrio y rídiculo. https://t.co/nib6qmhojl — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 8 d’agost de 2017

Acció de l'ANC a les cues de l'aeroport del Prat Foto: @assemblea

Repartint informació a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Que el món sàpiga per què direm Sí#SíÉsFutur pic.twitter.com/4USAtF1llY — Assemblea Nacional (@assemblea) 7 de agosto de 2017

Xavier García Albiol ha reaparegut a les xarxes de les seves vacances. Ho ha fet amb una piulada insultant contra l'ANC a qui ha titllat de "col·lectiu de fanàtics que han perdut el sentit de l'equilibri i el ridícul". "Aquesta gent de l'ANC són patètics", ha conclòs el líder dels populars catalans arran de l'acció a favor del "sí" a les cues de l'aeroport L'Assemblea Nacional Catalana va aprofitar ahir el caos a l'aeroport del Prat per denunciar la mala gestió de l'Estat i fer campanya pel "sí". L'entitat sobiranista va repartir fulletons en català, castellà i anglès en els quals es podia llegir: "Potser ara entens per què molts catalans direm sí".El secretari nacional de l’ANC, Enric Blanes , va explicar que es tractava d'una “acció informativa per deixar ben clar que hi ha una discriminació objectiva a la ciutadania catalana per la gestió centralitzada de l’estat espanyol que perjudica l’aeroport del Prat”. Blanes va exigir “una solució davant de la incompetència del govern espanyol, que no mereix governar-nos”.

