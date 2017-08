La relliscada masclista del president d'un parc natural contra la CUP

Li demano disculpes per haver me equivocat al compartir al meu facebook personal un post tant ofensiu.salutació — Joan Ordi Goma (@GomaOrdi) 7 d’agost de 2017

Xavi disculpes. Se men va anar l.olla. aixo es un error personal res ha veure amb la institució.Salut. — Joan Ordi Goma (@GomaOrdi) 7 d’agost de 2017

Relliscada masclista del president del Parc natural de l'Alt Pirineu, Joan Ordi, amb les militants de la CUP com a protagonistes involuntaris. Ordi, exalcalde de Llavorsí i que va ser escollit el maig de 2016 , va compartir al seu perfil particular de Facebook un muntatge on es comparava les diputades de la CUP, Anna Gabriel i Eulàlia Reguant, amb un grup de turistes amb poca roba i actitud somrient. "Les antiturist odien a...", assenyalava el muntatge.No va tardar en reaccionar la diputada aranesa de la CUP, Mireia Boya, que a través de Twitter demanava “responsabilitats” al Govern tot lamentant el “nivell” del missatge que el president del Parc havia compartit. L’alcalde de Soriguera, Xavier Pedemonte, i el tinent d’alcalde de Sort, Baldo Farré, tots dos de la CUP, també van recriminar a Ordi el seu comportament.El president del parc es va disculpar de seguida per haver compartit una publicació “ofensiva” al seu perfil personal. Ho va fer amb diverses piulades que van generar un seguit de respostes entre els usuaris de la xarxa social. "Se me'n va anar l'olla", va reiterar Ordi.

