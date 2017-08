Protecció Civil demana extremar la precaució per l'onada d'ofegaments

Dos socorristes de la Creu Roja vigilen el litoral, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Un home observa com els serveis mèdics intenten reanimar una persona que va morir ofegada a una platja de Mataró. Foto: Arxiu ACN.

L'onada d'ofegaments a les platges catalanes de les darreres setmanes ha posat els serveis d'emergències en guàrdia. L'agost ha arrencat amb dades molt negatives: quatre ofegaments en menys de 24 hores han incrementat la xifra de persones que aquest estiu han perdut la vida a les platges fins a 18. Un pèssim registre tenint en compte que l'any passat, en aquestes mateixes dates -des de l'inici de la campanya d'estiu el 15 de juny-, havien mort ofegades set persones.Protecció Civil ha començat a estudiar la situació a la vegada que demana als banyistes que evitin les negligències i recorda que el mar és "imprevisible". Rosa Mata, cap de guàrdia de Protecció Civil, recomana en declaracions aextremar la precaució i evitar imprudències. "Cal vigilar els menors i si algú es troba malament que opti per refrescar-se a la dutxa, no a dins del mar", subratlla. I assegura que cal evitar "banyar-se de nit" o sota els efectes de begudes alcohòliques.Tanmateix, Mata remarca que, de moment, no s'ha pogut establir una causa concreta del "pic" d'ofegaments en comparació a l'any passar. Protecció Civil estudiarà "cas per cas" les víctimes mortals d'enguany per determinar si hi havia "patologies prèvies" o si podria haver influït que aquest any hi ha hagut dues onades de calor. En tot cas, destaca que la "negligència" dels banyistes no seria la causa més freqüent, ja que, la bandera vermella estava present en només dos dels ofegaments.Les dades actuals sí que permeten apuntar que entre les víctimes d'ofegament a les platges d'aquest 2017 "predominen" les persones de tercera edat. "Cal tenir en compte que la gent a vegades no es conscient de les seves capacitats i el mar té sorpreses com corrents o canvis sobtats", alerta Mata.En el cas de les piscines, els nens són el col·lectiu més vulnerables. De les cinc víctimes mortals d'aquest estiu, dos tenien 10 anys i dels vuit ferits greus (a punt d'ofegar-se), set eren nens de nou anys o menys. "És molt important la vigilància dels pares o adults responsables. Pocs segons poden marcar la diferència entre la vida o la mort", lamenta Mata.En els darrers anys, Protecció Civil ha posat en marxa diverses iniciatives per prevenir els ofegaments i riscos a la platja. Entre elles hi ha un web que marca en temps real l'estat del litoral i la bandera que oneja a cada platja de Catalunya.Mata també destaca que darrerament, els consells de bany es difonen en diversos idiomes, com anglès, alemany, rus o francès. Malgrat que el moment de fer balanç amb tots els agents implicats en la vigilància de les platges serà a partir del proper 15 de setembre, la cap de guàrdia ja ha posat alguna idea sobre la taula per fer front a l'increment dels ofegaments, com revisar la normativa vigent."És una idea, no s'ha començat a treballar, però es podrien pautar uns mínims de vigilància en funció de l'ocupació de la platja, la facilitat d'accés, l'extensió o els corrents marins", apunta. Actualment, hi ha 228 platges vigilades i 126 platges no vigilades. El servei de vigilància depèn de cada un dels 70 municipis costaners de Catalunya, 61 dels quals en tenen.

