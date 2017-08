El Govern aplicarà la llei del referèndum encara que el TC la suspengui

Mariano Rajoy no en tindrà prou impugnant la llei del referèndum per frenar l'1-O. L'endemà que el president espanyol avisés que la portaria al Tribunal Constitucional (TC) tan aviat com la mesa del Parlament l'admetés a tràmit, el conseller de Territori, Josep Rull, ha replicat des d' El món a RAC1 que, si la norma és suspesa, el que farà el Govern "serà obeir una llei que haurà estat aprovada pel Parlament de Catalunya" i li donarà "plena vigència", cosa que obliga l'Estat a variar la seva estratègia de fiar-ho tot a l'actuació dels tribunals.

Així, Rull ha insistit que, si Rajoy persisteix en la seva política de portar al TC les lleis vinculades al procés, "s'haurà d'obeir una llei emanada d'un Parlament legítim i democràtic", tot i que "incorporant dos principis de dret internacional: el principi democràtic i el dret d'excepció". "Quan has provat de bona fe de posar urnes de manera acordada, estàs legitimat d'acord amb una llei pròpia a posar aquestes urnes", ha exposat.Així mateix, el conseller ha insistit que, "si hi ha voluntat política, és possible fer un referèndum dins el marc polític i jurídic espanyol", però, per contra, "Rajoy s'ha caracteritzat per la negació obsessiva de la política". "En canvi, nosaltres agafem polític i sentit democràtic", ha asseverat.Pel que fa l'alerta llançada pel líder de Demòcrates , Antoni Castellà, conforme Correus podia boicotejar el vot per correu de l'1-O, Rull ha apuntat que el Govern mirarà de "facilitar la votació per correu més que per Correus, de la manera més sòlida possible". Així, ha apuntat que "hi pot haver altres mecanismes" per votar a distància, per bé que ha negat la possibilitat que es pugui fer per internet i ha deixat clar que es tractarà de mecanismes "que no admetin cap dubte d'error ni de possibles interferències". "I davant de qualsevol dubte reforçarem el vot que no admet cap mena de dubte, que és el presencial", ha apuntat.

