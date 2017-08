«Transicions educatives», un programa per garantir el retorn al sistema educatiu

Estudiants adolescents en una aula Foto: iStock

·

Antecedents Els antecedents d'aquest programa es van iniciar l'any 2009 amb la posada en marxa d'una experiència pilot amb 7 ens locals, i que el curs 2016-17 va arribar a 70. Durant els darrers 8 anys, 11.200 persones han participat en els 620 cursos organitzats pels ajuntaments i les escoles municipals de persones adultes de la demarcació de Barcelona.



Els cursos de preparació per a l'accés a cicles formatius estan adreçats a persones que volen iniciar estudis de formació professional de grau mig i grau superior i que, no comptant amb la titulació necessària, no hi poden accedir directament i han de superar una prova específica. El curs 2016-2017 40 ens locals han ofert més de 2.000 places, a través de les escoles municipals de persones adultes i amb el suport de la Diputació de Barcelona.



A 20 d'aquestes escoles, els alumnes han rebut assessorament per definir plans personalitzats de continuïtat als estudis un cop superada la prova, a través del projecte "Full de ruta". Aquest pla d'orientació educativa impulsat per la Diputació de Barcelona des del curs 2014-2015 dóna suport a les transicions educatives, juntament amb l'oferta de suport a fires i jornades d'orientació al territori i a "La maleta de les famílies".



Per la seva banda els programes de formació i inserció s'adrecen a joves que no han superat l'educació secundària obligatòria i volen tornar al sistema educatiu a través de cursos basats en mòduls de formació bàsica i professional que inclouen accions de seguiment i orientació. El darrer curs 2016-2017, un total de 30 ens locals han ofert aquests programes amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquests cursos, tot i que atorguen un títol professional i una certificació de professionalitat, busquen millorar les possibilitats de superar la prova d'accés a cicles formatius de grau mig i d'obtenir el graduat d'educació secundària obligatòria.

Amb un abandonament escolar prematur del 18% i una desocupació juvenil superior al 50% entre els joves de 16 a 19 anys, el programa " Transicions educatives " de la Diputació de Barcelona promou mesures formatives adreçades a aquelles persones, majoritàriament joves, que no han pogut superar l'educació secundària obligatòria o que, havent abandonat els estudis prematurament, volen reprendre els seus itineraris formatius.Amb una dotació de 1.700.000 euros pel curs 2017-18, és una oferta de recursos econòmics que inclou acompanyament tècnic i formatiu, que integra les dues línies actuals de suport financer als cursos de preparació per a l'accés als cicles formatius (ACCÉS) i als programes de formació i inserció (PFI).El terme "transicions educatives" fa referència a les polítiques de formació i orientació educativa que tenen com a finalitat garantir trajectòries personals i professionals exitoses, oferint suport en els moments de transició entre etapes i entre col·lectius amb més dificultats.​El diputat d'Educació de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet, va presentar el programa a alcaldes i càrrecs electes en un acte celebrat a l’espai Francesca Bonnemaisson el passat mes de juliol. Durant la seva intervenció, Homet va afirmar que "aquest programa es dirigeix de ple contra l’abandonament escolar prematur, una de les principals preocupacions educatives expressades pels municipis ja que tothom té dret a una segona oportunitat" , i va afegir que "des de la corporació es vol ampliar la cobertura al total de la demarcació".El programa reforça l'actuació dels ajuntaments i de les escoles municipals d'adults per oferir noves oportunitats i facilitar la continuïtat i la reconnexió amb el sistema educatiu, millorant els nivells competencials, les qualificacions professionals i promovent l'educació al llarg de la vida.Aquest nou programa es concep de manera que en un futur es pugui anar ampliant amb noves línies que reforcin l'objectiu d'ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu i facilitar les possibilitats d'èxit personal i professional. El projecte està emmarcat en el Pla d'orientació de suport a les transicions educatives impulsat l'any 2014 per la Diputació de Barcelona, i representa un pas endavant en l'estratègia per reduir l'abandonament escolar prematur a la demarcació de Barcelona.El programa de "Transicions educatives" s'ha dissenyat en el marc del treball conjunt amb els ajuntaments i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, els cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius són promoguts a través de les escoles, aules o serveis locals de formació de persones adultes. Els programes de formació i inserció per la seva banda compten amb l’acreditació del Departament, i en el cas dels Plans de Transició al Treball compten també amb el seu cofinançament.Així doncs, el projecte s'adreça als ajuntaments, consells comarcals i altres entitats municipalistes de la demarcació de Barcelona (excepció feta de la ciutat comtal), finançant despeses relacionades amb la realització de:Cursos de preparació per a l'accés a cicles formatius de grau mig i grau superiorProgrames de formació i inserció en la modalitat Plans d'Iniciació Professional (PIP)Programes de formació i inserció en la modalitat de Programes de Transició al Treball (PTT)L'acompanyament tècnic i la formació adreçada als docents i als tècnics municipals completen el suport del programa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)