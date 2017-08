Els salaris centren el quart dia de reunions per desencallar la vaga al Prat

La quarta jornada de reunions entre Aena, l'empresa de seguretat Eulen i treballadors de l'aeroport del Prat, amb la mediació de la Generalitat, ha arrencat passades les 9.00 hores amb el focus posat en els salaris després que les negociacions de dilluns acabessin sense acord . En declaracions als mitjans abans d'entrar a la Conselleria de Treball, l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha explicat que durant les reunions d'aquest dimarts s'aprofundirà en les reclamacions econòmiques dels vigilants dels controls de seguretat, que demanen un increment salarial de 350 euros davant l'oferta de la direcció de la companyia, que és de 155 euros."Demanem 350 euros i 100 vigilants més, i Eulen ens proposa 155 euros i 21 vigilants", ha criticat, i ha afegit que no entén com la direcció posa damunt de la taula aquest increment de personal, que per Giménez és insuficient. Per això, s'ha mostrat prudent i ha demanat esperar els quadrants que presentarà Eulen per mostrar com organitzarà els 21 nous empleats que ha proposat i que han de cobrir les exigències dels treballadors.L'assessor del comitè de vaga també ha avançat que veu molt difícil que aquest dimarts s'aconsegueixi un acord i ha emplaçat els mitjans a esperar a l'assemblea que tindrà lloc el dijous, "que serà per informar els treballadors i per decidir si es prenen més mesures, i no per portar cap acord definitiu ". "Segurament demà ens tornem a reunir", ha avançat abans d'iniciar la quarta jornada de negociacions.A la reunió de mediació d'aquest dimarts ha assistit, per part d'Aena, la directora de l'Aeroport de Barcelona, ​​Sonia Corrochano; el comitè de vaga d'Eulen i una representació de la direcció de la companyia. Des de la Generalitat, han participat el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, i el director de relacions laborals, Enric Vinaixa.Fins divendres els treballadors d'Eulen no tornaran a convocar una vaga parcial a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, de manera que fins llavors es poden allargar les negociacions. Mentrestant, l'Aeroport del Prat ha registrat la matinada d'aquest dimarts cues de gairebé una hora de passatgers que esperaven creuar els controls de seguretat, tot i que per a avui no hi ha prevista cap aturada parcial dels treballadors d'Eulen.A les 5.20 hores de la matinada s'ha produït un pic d'espera màxim de 56 minuts, però les acumulacions de passatgers s'han anat reduint i des de les set del matí el període mitjà d'espera oscil·la entre els 20 i els 30 minuts a les dues terminals, segons fonts d'Aena. D'altra banda, també atribueixen aquestes aglomeracions al fet que a primera hora del matí hi ha pocs filtres oberts i a què molts passatgers anticipen moltes hores la seva arribada a l'aeroport per la por a perdre el vol. Per a aquest dimarts, estan previstos 498 vols de sortida, amb un total de 78.490 seients.

