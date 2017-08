Girona prohibirà que els guies turístics vagin amb altaveus al Barri Vell

L'Ajuntament de Girona prohibirà que els guies turístics vagin amb altaveus quan facin rutes al Barri Vell i evitarà que els grups creïn aglomeracions al carrer de la Força. Les dues mesures, que es regularan a través d'ordenança, formen part d'un paquet d'accions que s'inclouran dins un pla per fomentar la convivència entre els turistes i els veïns. "Reconec que aquests gironins pateixen molèsties per part de guies indesitjables i que hi ha cert descontrol amb els llocs on s'aturen els grups per seguir les explicacions", admet l'alcaldessa Marta MadrenasL'afluència de turistes al Barri Vell –sobretot, durant l'estiu- a vegades es fa difícil de compaginar amb el dia a dia dels gironins que hi viuen. "Existeixen alguns problemes de convivència als quals hi hem de posar solució", subratlla Marta Madrenas.Entre aquests, l'alcaldessa destaca el soroll i les aglomeracions que pateixen els veïns del voltant del carrer de la Força. En el primer cas, per part de "guies indesitjables" que durant les rutes turístiques fan servir micròfons amb altaveus o altres aparells "de megafonia", i que provoquen que se'ls escolti des de dins mateix dels pisos.En paral·lel amb això, Madrenas també admet que hi ha "descontrol" sobre els llocs on s'aturen els grups. "N'hi ha que es posen al bell mig del carrer de la Força i l'ocupen tot; això genera molèsties als veïns quan volen accedir a casa seva", explica l'alcaldessa de Girona.Per frenar aquestes conductes, l'Ajuntament de Girona prepara un pla que inclourà tot un paquet de mesures dirigides a fomentar la convivència entre turistes i veïns. "Modificarem l'ordenança de civilitat per prohibir que els guies turístics facin servir qualsevol mena d'aparell electrònic per potenciar la veu; i en paral·lel, també deixarem clar que cal que els grups deixin espai lliure i no impedeixin el pas, sobretot al carrer de la Força", avança Madrenas.L'alcaldessa de Girona ha explicat que el pla començarà a prendre forma a partir del setembre, però ja ha avançat que un altre dels eixos prioritaris serà el de la neteja. "Hi posarem especial atenció", explica Marta Madrenas. Per exemple, durant els mesos d'estiu o per Temps de Flors –quan la zona atrau milers de visitants- la brigada buidarà les papereres del Barri Vell amb més freqüència.A més, l'equip de govern també treballa per instal·lar un lavabo públic en algun punt del barri. Aquest WC ja s'havia previst situar a Sant Domènec, i fins i tot s'havia pressupostat, però els veïns el van rebutjar. Ara, però, l'Ajuntament vol reprendre aquesta idea (tot i que no n'ha precisat ubicació). "Hem rebut dues queixes dient-nos que havien vist turistes fent les seves necessitats en portals, i volem evitar-ho", subratlla l'alcaldessa.Madrenas també ha avançat que una altra de les accions que es farà serà editar un fulletó de bones pràctiques adreçat als turistes. "Volem que quan arribin a la ciutat ja es mentalitzin d'allò que es pot fer i allò que està prohibit", ha concretat l'alcaldessa.Per últim, Marta Madrenas també ha concretat que pla integral també incorporarà accions destinades a millorar la mobilitat –en aquest cas, en cotxe- dels residents al Barri Vell. "Farem inspeccions aleatòries per veure si tothom que s'hi mou té la targeta de resident en regla i treballarem per crear alguna nova plaça d'aparcament per als veïns", ha explicat.

