Retiren del mercat un anticonceptiu de Bayer

L'Essure de Bayer

Infografia sobre l'ús de l'Essure Foto: Vikicommons

L'Essure, un anticonceptiu permanent de la farmacèutica de Bayer, ha estat retirat del mercat com a mínim per als propers tres mesos . La decisió afecta l'estat espanyol però també la resta dels països de la Unió Europea. L'Agència Espanyola del Medicament explica que la raó tècnica de la retirada és que Bayer no ha presentat tota la documentació necessària per renovar el certificat europeu, un tràmit que es realitza cada cinc anys.La retirada del mercat suposa que durant els propers tres mesos ni es pot vendre ni implantar l'Essure. L'Agència Espanyola del Medicament, això sí, evita entrar a valorar el producte en si. Va sortir al mercat fa 15 anys i sovint ha estat acompanyat de polèmica. Al Brasil, per exemple, ha estat prohibit.Arreu del món hi ha un milió de dones que tenen implantat l'Essure, una xifra que a l'estat espanyol se situa en 80.000. Estats Units, amb 750.000 usuàries, és el país on s'han registrat més queixes i demandes. Es calcula que unes 10.000 dones han presentat reclamacions contra la farmacèutica per no ser un producte ni tant segur ni tan eficaç com proclama Bayer.La farmacèutica alemanya fa setmanes va proporcionar un telèfon d’informació mèdica per atendre els dubtes de pacients i metges.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)