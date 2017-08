Catalunya i el País Valencià, entre les comunitats més infrafinançades de l'Estat

Catalunya i el País Valencià són dues de les comunitats autònomes més infrafinançades de l'Estat, segons un estudi publicat aquest dilluns per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) sobre la liquidació de 2015 del sistema de finançament de les autonomies de règim comú.L'anàlisi, de 35 pàgines i dirigit per l'economista Ángel de la Fuente, detalla que les comunitats més mal finançades -considerant 100 com la mitjana estatal i igualant les competències i esforç fiscal– són el País Valencià (92,5%), Múrcia (95%), Andalusia (96,5%), Madrid (98%) i Catalunya (98,2%).A l'altra banda del quadre, l'estudi mostra que les comunitats autònomes més ben finançades (o ultrafinançades) són Cantàbria (123,4%), la Rioja (120,8%) i Extremadura (114,4%). Segueixen el rànquing les Balears (108,4%), Castella i Lleó (106,8%), Aragó (105,4%), Astúries (104,8%) i Galícia (104,6%). L'única comunitat que més o menys rep el finançament que li pertoca és Castella- la Manxa (100,3%).

