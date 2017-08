Rajoy, abocat a reformular l'estratègia contra el referèndum

... perquè no saben què fer per a impedir que el 1-O hi hagi urnes. Qualsevol politic espanyol sap que l'única opció que tenen és guanyar per incompareixença del contrari, qualsevol altra opció (guardia civil retirant urnes, empresonament de politics independentistes, etc.) seria una victoria per l'independentisme, i no saben com aturar aixó.



Em temo que en Rajoy, en silenci, està maleint que li hagi tocat ser president del govern espanyol just en aquest periode, però aixo no ho pot reconeixer públicament. I tots els altres politics espanyols estan donant les gracies que no els ha tocat a ells ser president just ara i que, si Catalunya se'ls hi escapa, davant la historia se les carregarà en Rajoy. Em fa una mica de pena, el pobre home!