Un Barça molt superior s'emporta el Gamper més emotiu

Les cares noves del Barça 2017-2018 Foto: F.C. Barcelona

Un públic totalment entregat i poc habitual ha rebut el Barça al primer partit al Camp Nou, el Gamper, que ha enfrontat els blaugranes contra el Chapecoense, l'equip brasiler víctima l'any passat d'un accident d'avió. Els blaugrana s'han imposat amb facilitat per 5 a 0 en un partit marcat per l'homenatge a les víctimes de la tragèdia aèria que va viure el club visitant. Des de la graderia d'animació també s'han sentit crits contra Neymar, després de la seva marxa del club. El protagonisme, però, l'han tingut els futbolistes i en especial el brasiler Alan Ruschel, supervivent de l'accident d'avió que avui ha tornat a jugar a futbol després de vuit mesos de recuperació.El partit ha començat amb l'emotiu servei d'honor del Ruschel i els altres dos jugadors del Chapecoense que van sobreviure a la tragèdia en una imatge que farà la volta al món. El públic present a l'estadi, 64.705 persones, ha ovacionat aquest moment i els jugadors han abandonat la gespa amb llàgrimes als ulls. El Barça ha començat el partit amb l'equip gala i amb un Gerard Deulofeu que ha sortit de titular com a tercera punta del trident. Ha estat seu el primer gol del Barça, al minut 5, a passada de Rakitic i després d'una bona jugada de combinació.Els blaugrana han dominat clarament el partit i cinc minuts després ha arribat el segon. L'ha fet Sergio Busquets amb un gran xut des de fora de l'àrea que ha entrat per l'escaire del porter brasiler. El tercer gol, al minut 27, ha estat obra de Leo Messi després d'una bona passada de Deulofeu.Al minut 35 de partit s'ha produït un altre dels moments més emotius del partit. El migcampista Alan Ruschel, supervivent de l'accident del passat novembre, ha demanat el canvi i s'ha endut l'ovació del partit de part de tots els aficionats. Tres jugadors del Chapecoense van sobreviure a la tragèdia, però Ruschel ha estat l'únic que ha pogut tornar a jugar a futbol.La segona part ha començat com la primera, amb un domini absolut del Barça. Jasper Cillessen i Denis Suárez han substituït Ter Stegen i Deulofeu, respectivament, i el Barça ha seguit pressionant ben amunt els jugadors brasilers. Al minut 54, després de molts intents salvats pel porter brasiler, Luís Suárez ha aconseguit fer el quart. El cinquè l'ha fet Denis Suárez després d'una gran passada de Messi al minut 76, quan el partit ja havia perdut bona part de la intensitat del principi.Els últims minuts han servit per veure el debut del lateral Nélson Semedo al Camp Nou, que ha sortit per donar descans a Aleix Vidal. L'ex del Benfica ha provocat un penal al minut 88. L'encarregat de llançar-lo ha estat Paco Alcácer però el porter brasiler l'ha aturat. El resultat ja no s'ha mogut i els blaugrana s'han endut el seu 40è Gamper, probablement el més emotiu.Abans de començar el partit, l'equip s'ha presentat davant la seva afició. Com és habitual des de ja fa molts anys, l'ovació del vespre ha anat dedicada a Leo Messi. El públic, principalment turistes que no han omplert la graderia, ha aplaudit també Luís Suárez, Andrés Iniesta o Gerard Piqué, i ha donat la benvinguda als nous fitxatges d'aquesta temporada Deulofeu, Nélson Semedo i Marlon Santos, a l'espera que el club acabi de tancar algun dels grans noms que sonen per substituir Neymar.També ha estat ben rebut Ernesto Valverde, el nou tècnic del Barça que ha dirigit el primer partit al Camp Nou. El Gamper d'enguany ha estat servit també per veure les primeres mostres del que ha de ser el nou Barça de Valverde. Pel que s'ha anat veient durant la pretemporada, la pressió alta serà un dels trets característics de l'equip.Ha estat també el primer partit del Barça després de Neymar. El crac brasiler espera poder debutar amb el seu nou equip, el PSG, després d'unes setmanes intenses per saber quin seria el seu futur. Aquest dilluns al matí, davant les penyes, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha lamentat "les maneres" amb què Neymar ha marxat del club i ha assegurat que els 220 milions d'euros de la clàusula es gastaran per reforçar l'equip després del brasiler, que "ja és història". Les crítiques de Bartomeu al matí s'han traduït en crits de "Neymar muérete", al vespre, per part de la graderia d'animació del Camp Nou.L'avió que transportava l'equip del Chapecoense es va estavellar al novembre de l'any passat a prop de Medellín, a Colòmbia. L'aparell transportava 77 persones, de les quals en van morir 71. Només sis persones van sobreviure, entre elles el jugador Alan Ruschel, que avui ha reaparegut als terrenys de joc. Ruschel, tal com ha explicat TV3, va decidir canviar de seient en aquell tràgic viatge, una decisió que li va salvar la vida. Després d'una recuperació de 8 mesos per recuperar-se d'una fractura de columna vertebral, el jugador brasiler ha pogut complir el seu somni de jugar i intercanviar-se la samarreta amb Leo Messi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)