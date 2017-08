El «Concierto de Aranjuez» torna al mateix lloc on es va estrenar fa 77 anys

El Concierto de Aranjuez és una de les grans fites de Joaquín Rodrigo . Escrita a París a principis de 1939, la peça desprèn la incertesa d'uns moments convulsos, amb les acaballes de la Guerra Civil a l'estat espanyol i molt a prop de la Segona Guerra Mundial que tenyiria Europa d'incerteses. L'obra –el primer concert per a guitarra i orquestra de la història de la música– s'acabaria estrenant el 9 de novembre de 1940, al Palau de la Música Catalana, l'indret on aquest dijous torna amb Pablo Sáinz Villegas i l’Orquestra de Cadaqués.La sala barcelonina tornarà a gaudir de l’obra musical espanyola més interpretada arreu del món, tot un clàssic, i del cèlebre Adagio, una peça que a estat executada i versionada per centenars d’artistes de procedències i estils ben diversos. A banda de ser el primer concert per a guitarra i orquestra de la història de la música, amb tot el que això suposa, l'obra exigeix ​​un alt grau de virtuosisme al solista que l'interpreta, amb un so que s'ha de complementar a la perfecció amb la resta de l'orquestra.Pablo Sainz Villegas és, en aquest sentit, un dels màxims exponents de la guitarra clàssica actual, que estarà acompanyat de l’Orquestra de Cadaqués, una formació que ja va enregistrar l’obra l'any 1991 amb Paco de Lucía a la guitarra per a un disc del qual es van vendre centenars de milers de còpies. Completaran el programa dos dels Paisatges Ibèrics d’Isaac Albéniz, amb arranjaments d’Albert Guinovart, i la Simfonia núm. 3, "Escocesa", de Felix Mendelssohn.El concert s'inscriu dins el cicle BCN Clàssics i compta amb la direcció de Jaime Martín, director titular de l’Orquestra de Cadaqués que inaugura amb l'actuació al Palau la gira que portarà l’orquestra a fer tres concerts al Festival de Bremen i un últim a la ciutat de Jever. En aquesta gira alemanya, a més de repetir el Concierto de Aranjuez amb Pablo Sáinz Villegas a la guitarra, la formació interpretarà la Simfonia en re d’Arriaga i el Concert per a piano de Schumann amb la gran pianista Khatia Buniatishvili.

