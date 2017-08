Rajoy portarà la llei del referèndum al TC si la mesa del Parlament l'admet a tràmit

El procés sobiranista és una de les principals qüestions que han estat sobre la taula de la reunió d'aquest dilluns entre Mariano Rajoy i Felip VI, junt al turisme i el col·lapse de l'aeroport del Prat. En una roda de premsa posterior a la trobada, el president espanyol ha insistit que no permetrà que es posin les urnes l'1 d'octubre i, en aquest sentit, ha avisat que, si la mesa del Parlament dona via lliure a la llei del referèndum registrada per Junts pel Sí i la CUP , l'executiu central "ho recorrerà perquè es vol fer una cosa absolutament il·legal i contrària a les normes de què ens hem dotat tots els espanyols".Així, s'ha mostrat satisfet que el Tribunal Constitucional hagi suspès la reforma del reglament impulsada per aprovar la norma per lectura única, la qual ha qualificat de "puntada de peu al sistema democràtic" i d'una "dinàmica perversa i contrària a un dels principis de la Unió Europea, el respecte de la llei". "No hi haurà referèndum, Espanya és una democràcia on hi ha una llei que hem de complir tots, primers els governants", ha asseverat, alertant que, si els grups independentistes mantenen el full de ruta previst -el qual passa per acceptar a tràmit la llei del referèndum la setmana vinent -, l'Estat actuarà malgrat el període estiuenc.Igualment, Rajoy també ha replicat a forces que, com el PSOE, volen impulsar canvis a nivell territorial per mirar de donar resposta a les aspiracions catalanes i oferir una alternativa a la via independentista. En aquest sentit, ha apuntat que no és partidari d'iniciar aquests debats abans de la data prevista per al referèndum.La secretària d'Igualtat dels socialistes, Carmen Calvo, havia anunciat hores abans a Onda Cero que el seu partit sol·licitaria abans de l'1-O crear una comissió d'estudi al Congrés sobre una reforma de la Constitució per crear aquest ens a la cambra baixa on es debatria una eventual modificació del model territorial. "En aquest tema he apostat perquè el PSOE, el PP i C's anem junts", ha apuntat Rajoy, un fet que li "sembla raonable", ja que considera que les tres forces pensen "el mateix en allò essencial", referint-se a "la unitat d'Espanya i la sobirania nacional".En aquest sentit, ha avisat que "no es pot fer una reforma de la Constitució sense el suport del PP, però tampoc sense els del PSOE, C's i d'altres formacions polítiques". Tot i això, tampoc no té pressa per abordar aquest debat: "Abans de l'1-O no sóc partidari de fer res". Aquell dia, ha afegit, cal enviar un "missatge al món" relatiu al "compliment de la llei". "Després estarem en un altre escenari", ha afirmat, i ha insistit que seria "un error" avançar esdeveniments i impulsar mesures abans del dia previst per al referèndum.Sigui com sigui, Rajoy ha confirmat que el 15 de setembre, data d'inici de la campanya del referèndum, estarà a Catalunya. Ho desvincula, però, de l'1-O, atès que hi anirà coincidint amb l'escola d'estiu del PP, que començarà aquell dia a Salou. Tot i això, ha reconegut que el procés és el problema que "més" li preocupa, ja que està amoïnat per la unitat de l'Estat i perquè el Govern s'ha entregat a "les mans dels més extremistes i radicals que s'han vist mai a Espanya", en referència a la CUP.

