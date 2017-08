Pirates i el comte Guifré, entre les cinc propostes per al cap de setmana

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.Ripoll acull aquest cap de setmana la vintena edició d'un mercat medieval singular amb artesans, marxants, cavallers, bufons, trobadors, comediants, músics, malabaristes, equilibristes, domador de serps, taverna medieval, falconeria, degustació de diferents varietats de te i altres activitats. Se celebra coincidint amb l'11 d'agost, dia en què va morir el comte Guifré.Una visita guiada per a tota la família en un escenari únic i espectacular com el del Monestir de Sant Pere de Rodes. Cap al tard, mirant la mar d’Amunt i amb el crit de “Galeres a la Vista!”, podrem sentir la salabror i l’aspror de les llevantades en les pedres de l'antic Monestir. La visita ens descobrirà les històries i llegendes dels pirates i corsaris que, durant segles, navegaven i castigaven la costa del Cap de Creus. Misteri i diversió per a tota la família que acabarà amb un tast de garnatxa (i sucs pels més petits). Fins al 25 d'agost, cada divendres i dimarts.Les Festes de Sant Roc de la plaça Nova són les més antigues de la ciutat i enguany seran especials perquè són les primeres que es faran d’ençà que la Generalitat de Catalunya les va declarar Festa Patrimonial d’Interès Nacional. De l’11 al 16 d’agost, hi haurà actes tradicionals únics a la ciutat, com la hissada de la bandera heràldica de Sant Roc, la festa del gos, la cucanya, el porró llarg o els panellets. Les festes començaran el divendres dia 11 d’agost amb la cercavila inaugural d’en Cu-cut dalt del ruc i la hissada de la bandera heràldica de Sant Roc. El dia central de les festes serà el 16 d’agost, la Diada de Sant Roc.Leiva, Els Amics de les Arts i Blaumut seran els noms que donaran llustre a la quarta edició del festival Empúries-Concerts al Fòrum Romà, que tindrà lloc de l’11 al 13 d’agost. Una proposta musical d'estiu que té com a gran al·licient el privilegiat escenari natural de les Ruïnes d’Empúries, un espai amb una llarga tradició en concerts i música en directe. Entorn, art i patrimoni com a fórmula magistral que fa possible nits d’estiu absolutament màgiques.El Festival de música de Begur va néixer el 1977, amb la filosofia d'oferir concerts de qualitat però que al mateix temps siguin assequibles per a un gran públic. Entre les premisses que segueix hi ha la voluntat de reunir una gran diversitat d'estils: del jazz a la música clàssica, passant del flamenc fins al pop d'autor de Manel. El grup barceloní actua aquest divendres, 11 d'agost, per presentar les cançons del seu celebrat darrer disc, Jo competeixo.