La màgia de «Mi vecino Totoro», un cinema d'alta volada per als més petits

El cicle Petits Cinèfils presenta aquest dimarts una obra mestra de Studio Ghibli : Mi vecino Totoro. La pel·lícula forma part de la programació d'estiu del CaixaForum, una selecció molt acurada de pel·lícules per iniciar els més petits de casa. En aquest sentit, Mi vecino Totoro (1988) és la demostració que el cinema pensat per a tota la família no té perquè ser asèptic, amb històries predictibles o amb arquetipus que reiteren un model familiar i moral.Som als anys 50, quan un pare de família es trasllada al camp amb les seves dues filles, la Satsuky i la Mei, mentre la mare està malalta a l'hospital, en ple tractament. El pare és un professor universitari que estimula la imaginació de les seves filles explicant-los faules sobre esperits protectors i personatges màgics que defensen la llar. Un dia, les dues petites coneixeran en Totoro, un esperit del bosc amb qui entaularan una gran amistat.Feta amb una delicadesa exquisida i amb un ritme allunyat de la ferotge rapidesa que impera en bona part de les pel·lícules d'animació actuals, Mi vecino Totoro és la pel·lícula que va situar Hayao Miyazaki com el gran referent del cinema d'animació japonès. Feta des d'una gran sensibilitat humanística, la història és una faula hipnòtica que juga a demostrar que la realitat i la imaginació formen part de l'entusiasme que va movent els fils de la vida.El film format part de Petits Cinèfils , una cita impulsada pel CaixaForum que cada any presenta cicles monogràfics que tenen com a fil conductor un realitzador o un estudi d'animació. "Són pel·lícules d'una gran qualitat i força visual que fan volar la imaginació, treballen el sentit estètic i crític i fan riure, pensar i aprendre al mateix temps", tal com expliquen els organitzadors.Les properes cites són, a banda de Mi vecino Totoro (aquest dimarts 8 d'agost a les 17:30h), Kiriku i la bruixa, de Michel Ocelot (15 d'agost), Un gat a París, de Jean-Loup Felicioli i Alain Gagnol (22 d'agost), i Ponyo, de Hayao Miyazaki, (29 d'agost). L'entrada general té un preu de 4 euros, amb un 50% de descompte per als clients de CaixaBank.

