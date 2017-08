Els «comuns» plantegen augmentar-se el sou màxim de 2.200 euros nets al mes

La limitació salarial que s'han autoimposat els regidors, gerents i càrrecs de lliure designació de Barcelona en Comú a la capital catalana genera dubtes al mateix partit. BComú va aprovar el codi ètic el 2015, en el qual es va fixar un sou màxim de 2.200 euros mensuals nets en 14 pagues, però ara s'ha posat en qüestió durant el debat que la formació ha engegat per revisar el codi ètic, segons han confirmat adiverses fonts de BComú. Els regidors no van poder aprovar la limitació salarial al ple , però el partit la va aplicar igualment i destina els excedents a finalitats socials La revisió coincideix amb el procés que ha encetat el nou partit dels "comuns", Catalunya en Comú, per crear el seu propi codi ètic. A BComú s'ha debatut una proposta d'augment del salari, que ha avançat aquest diumenge La Vanguardia , si bé encara no s'ha pres cap decisió, asseguren les fonts consultades. El debat es va celebrar en el darrer plenari de Barcelona en Comú d'abans de l'estiu, que es va celebrar el 22 de juliol a les Cotxeres de Sants, i va quedar recollit en acta.Just ara que ja s'han complert dos anys de mandat amb el salari dels regidors de BComú limitat, començant pel de la mateixa alcaldessa, Ada Colau, es va traslladar al plenari un informe del comitè de seguiment estatutari i codi ètic de BComú del mig mandat. Segons la formació, en el document es recomana apujar el salari "com a mínim un 1,5%" en aplicació de l'IPC, i preveure complements per al transport i menjars. Les fonts del partit asseguren que el reglament ja preveia incrementar l'IPC i algun complement, però mai s'ha fet.Segons BComú, a l'acta de la reunió del plenari s'hi recullen les "opinions" dels participants, com el fet que la limitació "es va fixar de manera arbitrària, en ple debat amb la CUP", i que "el límit actual és molt baix si es considera que no hi ha mecanismes de correcció ni complements de responsabilitat". El partit afegeix que en el plenari no hi va participar cap dels regidors ni l'alcaldessa perquè tenien altres compromisos, cosa que no impedeix saber la seva opinió.El comitè de seguiment del codi ètic ha fet una enquesta entre tots aquells que tenen el salari limitat, i revela, segons confirma la formació, que més de dos terços dels consultats (70,8%) el veuen inadequat, i "aquesta opinió és unànime per als càrrecs amb més responsabilitat". El document remarca que la majoria proposa augmentar el límit dels salaris, especialment per a Colau i els altres deu regidors.A més, inclou un quadre comparatiu de les retribucions i màxims que apliquen "les forces del canvi" en 18 candidatures de tot Espanya, i s'assenyala que el de Barcelona és inferior al de ciutats com Madrid (Ahora Madrid) o Saragossa (Zaragoza en Común). Dels 11 ajuntaments amb "governs del canvi", només quatre alcaldes tenen una retribució més baixa que Colau, i tots ells en ajuntaments de menys de 250.000 habitants. A la capital catalana viuen 1,6 milions de persones.En tot cas, la revisió salarial és una patata calenta per a BComú, i alguns dels assistents al plenari del 22 de juliol van defensar que, si s'ha de canviar, "ha de ser màxim abans que acabi el 2017", ja que en el 2018 ja s'entrarà "en precampanya", sostenen. "I tampoc és possible canviar-ho al principi del següent mandat, perquè la decisió podria ser molt controvertida", afegeixen. Les pròximes eleccions municipals se celebraran el maig del 2019.

