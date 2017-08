Les deu cites musicals de la Festa Major de Gràcia 2017

Més enllà dels carrers engalanats, la Festa Major de Gràcia també és coneguda per la seva enorme oferta d’actuacions musicals que enguany commemora el seu bicentenari. És per això que es preveu una celebració intensa com mai, amb concerts cada dia des del 15 fins al 21 d'agost. Com sempre, a banda de la programació oficial hi hem de sumar les tradicionals cites alternatives, com el Festigàbal, l'Error! Fest o les Festes Llibertaries. Des deus recomanem aquestes deu propostes per a tots els gustos:Dimarts 15 / 23:00 – Plaça Rovira i TriasDimecres 16 / 22:00h - Plaça del Folk (Plaça del Sol)Dijous 17 / 00:45h - Plaça de la Vila de GràciaDijous 17 / 23:30h - Plaça del Folk (Plaça del Sol)dijous 17 i divendres 18 / 23:00h - Plaça Rovira i TriasDivendres 18 i dissabte 19 / a partir de les 21:00 - Jardins de la SedetaDivendres 18 / 23:00h - Carrer La PerlaDivendres 18 / 23:00h - Carrer Ciudad RealDissabte 19 i diumenge 20 / 23:00h - Plaça Rovira i TriasDiumenge 20 / 00:00h - Carrer de Plaça Mozart

