Guia per gaudir de les llàgrimes de Sant Llorenç

Les nits del 10 al 12 d'agost seran les millors per observar la pluja d'estels



El Garraf o el Montseny són dos bons escenaris prop de Barcelona per assistir a aquest espectacle astronòmic

Els Perseids tornen un any més. La pluja d'estels més famosa del món es podrà veure amb intensitat aquests dies arreu, encara que alguns indrets són especialment idonis per gaudir d'aquest fenomen. Els Perseids o llàgrimes de Sant Llorenç són una pluja de meteors provocada per la cua de pols còsmica que el cometa Swift-Tuttle deixa anar al seu pas. S'anomenen Perseids perquè el seu radiant és a la constel·lació de Perseu, a tocar de la de Cassiopea.El cometa Swift-Tuttle va passar per la Terra ara fa 25 anys, el 1992 i, per aquest motiu la pluja d'estels és cada cop més dèbil. Tot i això, les previsions indiquen que es podran veure uns 100 estels fugaços per hora. Alfonso López, de l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels, explica aque els càlculs apunten que les nits del 10 al 12 d'agost seran les millors per observar els estels, però que també es pot provar sort un dia abans o un dia després.Tanmateix, el fet que la lluna estigui en quart minvant farà que hi hagi molta llum i sigui més complicat veure els estels menys lluminosos. López recorda que no són "micrometeorits" o pedres, com molta gent pensa, sinó que la seva mida s'assembla més a "grans de sorra". El seu color pot variar depenent dels elements que els componguin.Antonio Bernal, astrònom de l'Observatori Fabra, detalla que les restes de cometa es posen incandescents quan entren en contacte amb l'atmosfera de la Terra. "La fricció amb l'aire a 30 quilòmetres per segon, que és la velocitat amb què el nostre planeta recorre la seva òrbita, els posa a una temperatura d'entre 2.000 i 3.000 graus", explica.Normalment, la millor hora per veure'ls és de matinada, entre les tres i les quatre. Aquest any, però, la lluna pot obligar a canviar els plans. Bernals explica aque el millor és intentar-ho abans que surti la lluna. També és necessari allunyar-se dels grans nuclis urbans, ja que calen cels sense contaminació lumínica. Un cop mirem al cel, Bernal assegura que el millor és "mirar fins al zenit, i així la vista se'ns anirà automàticament cap al lloc on apareixerà el meteor".El Garraf o el Montseny són dos bons escenaris prop de Barcelona per assistir a aquest espectacle astronòmic. La diferència entre un cel amb molta o poca contaminació lumínica pot fet variar el nombre d'estels visibles en un 90%, assegura Bernal. Més lluny de l'àrea metropolitana, el Montsec té el millor cel nocturn per observar aquest o altres fenòmens astronòmics

