La pesta bubònica torna a Arenys de Mar amb més força que mai

La Pesta a Santa Maria d'Arenys Foto: Aj.Arenys de Mar

Arenys de Mar tornarà a sentir-se a les acaballes del segle XVI aquest 15 d'agost al vespre, rememorant temps en què el municipi va viure l'arribada de la terrible pesta bubònica . L'epidèmia, transmesa per les rates i les seves puces, va suposar una taxa de mortalitat altíssima entre la població. Cinc segles després, aquella realitat devastadora segueix viva a la memòria, però ara convertida en un gran esdeveniment festiu: La Pesta a Santa Maria d'Arenys , que enguany arriba a la setena edició amb més força que mai.L’acte inicial de La Pesta tindrà lloc a un quart de nou del vespre, a la plaça de l’Església. Tot seguit, arribaran les escenes teatralitzades a diversos punts del nucli antic: el desembarcament dels primers malalts i morts afectats per La Pesta, arribats en la barca de pesca Odina; les autoritats que es treuen les puces de sobre i busquen enriquir-se amb la desgràcia; els metges, apotecaris i remeieres que busquen solucions, sense trobar-les; els nens que queden orfes i són carn de l’hospici; o les ploraneres expressen públicament el dolor dels familiars que han d’acomiadar els seus morts.Consolidada amb els anys i cada vegada més il·lusionant, les diverses escenes que formen la representació prometen ser "més espectaculars que en cap altra edició", a banda de comptar amb la implicació de més col·laboradors que en les anteriors ocasions, tal com afirmen els organitzadors. Amb aquest increment d'efectius i de mans es vol convertir La Pesta en un esdeveniment "de prestigi i interès cultural" capaç de captar l’atenció de persones d'arreu de la geografia catalana. Una festa en majúscules i capitanejada per les il·lusions dels veïns.La representació s’inscriu dins dels actes de les festes de Sant Roc, Vot de Vila d’Arenys de Mar, i compta amb la col·laboració d’unes 300 persones que participaran com actors, figurants, personal tècnic, acròbates, ballarins o músics. Tots ells convertits en el motor humà que farà possible l'homenatge a Sant Roc, la figura que va deslliurar la població dels efectes terribles de la pesta bubònica.Aquestes són només algunes de les escenes teatralitzades que es viuran durant l'esdeveniment, coronades per l'apoteòsica escena final, prevista a les onze de la nit, a la plaça de l’Església. Sant Roc arribarà caminant per la torre del campanar de l’església de Santa Maria i, una vegada a plaça, s’enfrontarà en duel a la rata gegant que representa la malura.Lluny de quedar-se només en allò que es veu –i es viu– en directe, una de les grans novetats de La Pesta 2017 serà que cadascuna de les escenes teatrals disposarà d’un codi QR que ubicarà l’espectador en el context històric i en allò que va succeint a cada espai. Noves tecnologies per completar el cercle de la història, amb el colofó, després de l'escena final, del concert a càrrec del grup BBirds i d'una sessió de música amb DJ Quijote.

