Un grup de militars veneçolans intenta un cop d'estat contra Maduro

Consolidado totalmente el control en el Fuerte Paramacay luego del ataque de grupos terroristas mercenarios. Pronto detalles de lo sucedido — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 6 d’agost de 2017

LLAMADO A REBELIÓN,POR LA LIBERTAD, VALENCIA TODOS EN PIE DE LUCHA PARA SACAR A LOS TIRANOS CalleHastaQueSeVayan pic.twitter.com/QhAvFiQ7eu — FA Anticomunista (@FrenteAmplio_Ve) 6 d’agost de 2017

Un grup de militars veneçolans, aparentment reduït, ha intentat un cop d'estat contra el govern de Nicolás Maduro. La sublevació ha estat aturada per l'exèrcit regular, segons ha informat el dirigent chavista Diosdado Cabello. Fonts oficials han parlat de set detinguts mentre que altres informacions apuntaven que alguns dels sublevats eren civils amb uniformes militars.La rebel·lió s'ha produït en una instal·lació militar de Valencia, la segona ciutat del país i capital de l'estat de Carabobo. Els revoltats han penjat un vídeo on es pot veure una vintena d'homes vestits de militars amb armes llargues i que han denunciat la “tirania assassina de Nicolás Maduro”. Han assegurat que no es tractava d'un “cop d'estat”.Cabello, que ha qualificat els sublevats de "terroristes", ha assegurat que a la resta d'instal·lacions militars regna la normalitat.

