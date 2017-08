L'alcalde d'Artés: «Estic bé, amics»

Ernest Clotet, alcalde d'Artés, al Taulí de Sabadell. Foto: @ernestclotet

L'alcalde Ernest Clotet amb l'exalcalde Josep Candàliga, en una imatge d'arxiu. Foto: Pere Fontanals

Una casa ha quedat calcinada per les flames. Foto: ADF

Ernest Clotet, alcalde d'Artés, ha hagut de ser ingressat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell . El batlle ha patit una caiguda mentre participava aquesta nit a les tasques d'extinció de l'incendi. Segons fonts de la família citades pel 324 , l'alcalde d'Artés està estable i en observació a l'hospital. Té una contusió a la melsa i diverses costelles trencades. "Estic bé, amics", ha afirmat a través de Twitter.Clotet, militant de la CUP de 37 anys, va arribar a l'alcaldia tot just fa un mes i mig. El 15 de juny es va convertir en alcalde en substitució del republicà Josep Candàliga després que els dos partits acordessin partir-se el mandat.L' incendi forestal d'Artés evoluciona positivament però encara no està estabilitzat. Així ho expliquen els Bombers de la Generalitat després d'una nit de treball intens. El foc del Bages es va declarar ahir al migdia i ja ha cremat 367 hectàrees, segons el darrer balanç dels Agents Rurals. Es tracta, per tant, del pitjor incendi de l'estiu i en el seu punt màxim va tenir un potencial d'afectar unes 5.000 hectàrees.Durant tota la nit han lluitat contra l'incendi d'Artés una setanta dotacions terrestres. Aquest matí hi ha una cinquantena de dotacions activades:28 camions d’actuació dels Bombers, 12 mitjans aeris (quatre helicòpters bombarders, quatre avions de vigilància i atac i dos helicòpters de coordinació i 2 hidroavions) i la resta de vehicles de comandament. També hi ha efectius de les ADF, dels Mossos d'Esquadra, dels Agents Rurals, Protecció Civil i la Creu Roja, entre altres.Al llarg de la nit s’ha treballat intensament, sobretot a la part superior dels dos flancs de l’incendi, a la serra de Torcó, on les condicions d’extinció son més complexes. La major part del perímetre està estabilitzat, però encara queden uns 300 metres del front esquerre de l’incendi que estan actius. És aquí on ara s’estan emplaçant els vehicles, ja que a la nit no s’ha pogut treballar perquè hi ha molts barrancs. A més, s’ha mobilitzat maquinari pensant per acabar d’assegurar i estabilitzar tot el perímetre.Les condicions meteorològiques dels darrers dies, amb calor intensa i baixes humitats, han condicionat les tasques d’extinció. La vegetació està molt seca i, junt a les condicions del terreny, són factors que han dificultat el control del foc. L’incendi cremava molt ràpidament i llançava focus secundaris a més de 400 metres de distància. El potencial d’hectàrees que s’haguessin pogut cremar és molt elevat i, gràcies a l’intens treball realitzat pels Bombers, sobretot per estabilitzar els dos flancs de l’incendi, s’ha pogut contenir.En total, ha calgut desallotjar prop de 150 persones de cases de colònies i del nucli de Sant Joan d'Oló, al municipi de Santa Maria d'Oló, per la proximitat de les flames, sumats als ocupants de set masies de la zona. El foc també ha cremat parcialment dues cases a Les Planes, sense deixar ferits.Una cinquantena de persones han passat la nit al pavelló de Santa Maria d'Oló i esperen poder tornar a casa seva en les properes hores. La Creu Roja –que havia habilitat fins a 120 llits al recinte- els ha donat esmorzar i un kit d'higiene personal.L' incendi forestal d'Artés evoluciona positivament però encara no està estabilitzat. Així ho expliquen els Bombers de la Generalitat després d'una nit de treball intens. El foc del Bages es va declarar ahir al migdia i ha afectat unes 340 hectàrees, de les quals 250 han quedat calcinades. En les darreres hores la superfície no ha augmentat, segons els Bombers.Durant tota la nit han lluitat contra l'incendi d'Artés una setanta dotacions terrestres. Aquest matí hi ha una cinquantena de dotacions activades:28 camions d’actuació dels Bombers, 12 mitjans aeris (quatre helicòpters bombarders, quatre avions de vigilància i atac i dos helicòpters de coordinació i 2 hidroavions) i la resta de vehicles de comandament. També hi ha efectius de les ADF, dels Mossos d'Esquadra, dels Agents Rurals, Protecció Civil i la Creu Roja, entre altres.Al llarg de la nit s’ha treballat intensament, sobretot a la part superior dels dos flancs de l’incendi, a la serra de Torcó, on les condicions d’extinció son més complexes. La major part del perímetre està estabilitzat, però encara queden uns 300 metres del front esquerre de l’incendi que estan actius. És aquí on ara s’estan emplaçant els vehicles, ja que a la nit no s’ha pogut treballar perquè hi ha molts barrancs. A més, s’ha mobilitzat maquinari pensant per acabar d’assegurar i estabilitzar tot el perímetre.Les condicions meteorològiques dels darrers dies, amb calor intensa i baixes humitats, han condicionat les tasques d’extinció. La vegetació està molt seca i, junt a les condicions del terreny, són factors que han dificultat el control del foc. L’incendi cremava molt ràpidament i llançava focus secundaris a més de 400 metres de distància. El potencial d’hectàrees que s’haguessin pogut cremar és molt elevat i, gràcies a l’intens treball realitzat pels Bombers, sobretot per estabilitzar els dos flancs de l’incendi, s’ha pogut contenir.En total, ha calgut desallotjar prop de 150 persones de cases de colònies i del nucli de Sant Joan d'Oló, al municipi de Santa Maria d'Oló, per la proximitat de les flames, sumats als ocupants de set masies de la zona. El foc també ha cremat parcialment dues cases a Les Planes, sense deixar ferits.Una cinquantena de persones han passat la nit al pavelló de Santa Maria d'Oló i esperen poder tornar a casa seva en les properes hores. La Creu Roja –que havia habilitat fins a 120 llits al recinte- els ha donat esmorzar i un kit d'higiene personal.Sobre les causes que poden haver originat l'incendi és massa aviat per determinar-ho, segons el director general dels Bombers, Juli Gendrau: "La prioritat ara és extingir-lo, acotar-lo, estabilitzar-lo, les causes encara s'investiguen per esbrinar on ha iniciat, que sigui un llamp és complicat", va assegurar anitL'avís del foc es va rebre a les 14.40 hores al nord-est del nucli d'Artés, al paratge conegut com Les Planes (a l‘est de la carretera B-431). El front de l’incendi va avançar durant tota la tarda en direcció nord-est.A causa de l’incendi, la carretera C-25 va haver de ser tallada en sentit Girona, entre els quilòmetres 145 i 144, a Sallent. Poc abans de les 19.00 hores, la via va quedar reoberta. Per altra banda, també es va haver d'interrompre la circulació a la carretera B-431, entre els quilòmetres 45 i 47 a Artés.

El foc des d'Avinyó. Foto: NacióDigital

Una avioneta sobrevola la zona afectada. Foto: Xavier Rius Sant

Tasques d'extinció de l'incendi d'Artés Foto: NacióManresa

Tasques d'extinció de l'incendi d'Artés. Foto: NacióManresa



Tasques d'extinció de l'incendi d'Artés. Foto: NacióManresa

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)