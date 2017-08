Dani Alves posa més llenya al foc al polèmic fitxatge de Neymar

Dani Alves ha posat més llenya al foc al polèmic fitxatge de Neymar. Fins ara, la versió oficial era que el lateral brasiler havia animat al seu compatriota a enrolar-se al PSG. Ahir, tanmateix, Alves va assegurar que havia estat al revés: que ell s'havia inclinat pel club parisenc –de fet, havia de fitxar pel Manchester City de Guardiola- perquè el va convèncer el davanter.Alves ha deixat en evidència Neymar. El “10” brasiler va assegurar en la presentació com a nou jugador del PSG que feia “dos dies” que havia decidit marxar del Camp Nou. Tanmateix, tot apunta que feia força setmanes que ho tenia clar ja que va influir en la decisió del lateral de fitxar també pel club parisenc.Sigui com sigui, Neymar ja és el nou ídol dels francesos. Aquest dissabte va ser presentat davant d'unes 50.000 persones abans del primer partit de Lliga però no va poder jugar per no tenir el trànsfer . A la nit, fins i tot la Torre Eiffel va donar la benvinguda al brasiler.

