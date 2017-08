Mor als 78 anys el lingüista i divulgador Jesús Tuson

El catedràtic de filologia i fundador del Departament de Lingüística de la Universitat de Barcelona Jesús Tuson, ha mort aquest dissabte als 78 anys, segons ha informat la UB a través de les xarxes socials.Tuson va centrar la seva docència en la història de la lingüística i va publicar multitud d'obres sobre el llenguatge i la comunicació humana com El luxe del llenguatge (1986), Mal de llengües (1988), Històries naturals de la paraula (1998), ¿Com és que ens entenem? (1999) o Quinze lliçons sobre el llenguatge (i algunes sortides de to) (2011). A més, el lingüista i divulgador va ajudar a difondre a escala escolar i popular la importància de les llengües minoritàries i a desactivar els prejudicis lingüístics que pesen sobre les llegües minoritzades, com el català.Tuson, nascut a València el 1939, es va dedicar a la docència durant quatre dècades i va abastar matèries com la Història de la lingüística, la Semàntica, la Lingüística i Poètica i la Teoria i Història de l'Escriptura.El funeral del lingüista i divulgador, que estava jubilat des del 2009, es farà aquest diumenge a les 12 del migdia al Tanatori de la Ronda de Dalt de Barcelona.

