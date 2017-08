​La Mussara reviu entre la poesia d'Espriu i els més de 1.200 assistents al Mussart

Arribem als instants finals del #Mussart2017 recordant la gran vetllada que hem viscut. pic.twitter.com/tGt4pKDapb — Festival Mussart (@FMussart) 5 d’agost de 2017

La Mussara, un poble abandonat situat del terme municipal de Vilaplana, al Baix Camp, ha reviscut aquest dissabte i s'ha "rehabitat" amb la participació de més de 1.200 assistents a una nova edició del festival poètic i literari Mussart . Una conferència de Jordi Ferron, membre de l'equip de direcció del Teatre Lliure, sobre els principals poetes catalans dels segles XIX i XX ha donat el tret de sortida al certamen.En la tradicional ruta literària pels espais més emblemàtics i màgics de la Mussara, s'han escoltat els versos de Salvador Espriu, Vicent Estellés, Carles Riba o Josep Carner, entre altres. Actors aficionats de Vilaplana i noms de primera fila com Montse Guallar, Enric Majó, Sergio Caballero o Santi Ricart han recitat pel gaudi dels espectadors, en plena posta de sol.La Mussara ha tornat a ser "l'escenografia" perfecta on ensenyar que "la cultura és llibertat". Tanmateix, un error ha fet promocionar una falsa desena edició per aquest dissabte però la commemoració s'ha fet i tindrà un bis "especial i sensacional" l'any que ve.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)