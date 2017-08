​Una avioneta d'Òmnium sobrevola la costa demanant democràcia

Una avioneta d'Òmnium sobrevolarà el litoral de Catalunya tots els caps de setmana d'aquest mes d'agost amb una pancarta en la qual es podrà llegir la paraula 'Democràcia' en grans dimensions, ha informat l'entitat aquest dissabte en un comunicat.Es tracta d'una iniciativa que persegueix "omplir el país de democràcia" i que s'emmarca en la campanya 'Crida per la democràcia' que impulsa l'organització sobiranista per criticar el que consideren manques democràtiques de l'Estat i, alhora, promoure el referèndum independentista de l'1 d'octubre.L'aeronau viatjarà els dissabtes i diumenges des de L'Estartit (Girona) fins a L'Ametlla de Mar (Tarragona) passant per Castelldefels (Barcelona) i arrossegarà a una pancarta de 12 metres de llarg per quatre d'alt visible des de les platges.

