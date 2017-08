Neymar no podrà debutar avui amb el PSG

Neymar Jr es quedarà amb les ganes de debutar amb la samarreta del Paris Saint Germain (PSG), equip que se l'ha endut de can Barça per la gens menyspreable xifra de 222 milions d'euros. En la seva presentació com a jugador del club parisenc, el brasiler va assegurar que estava disposat a jugar avui en el compromís de lliga amb l'Amiens al Parc dels Prínceps (17.15 hores), però no serà possible perquè la Lliga de Futbol Professional francesa no ha rebut el transfer internacional del futbolista abans de la mitjanit d'ahir divendres.Per aquest motiu, el debut del jugador haurà d'esperar. Amb tot, el club el presentarà oficialment davant l'afició amb una festa que arrencarà a les 15.15 hores, just abans del partit. Es preveu que el debut podria ser diumenge 13 d'agost al camp del Guingamp.Tot plegat no li hauria d'amoïnar massa al PSG, donat que el fitxatge del crac brasiler ha reportat una sacsejada important a la caixa del club. En només 6 hores ha ingressat ni més ni menys que un milió d'euros amb la venda de productes vinculats amb Neymar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)