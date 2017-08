​El festival Sons del Món tanca la millor edició de la seva història

Un total de 20.360 espectadors han assistit en algun dels concerts de l'edició d'aquest any del festival Sons del Món , que s'ha celebrat entre el 24 de juny i el 5 d'agost. Aquesta xifra suposa el doble d'assistents respecte el 2016, segons el balanç de l''organització, que assegura que ho converteix en la millor edició de la història del festival.A més, en nou dels dotze concerts s'ha penjat el cartell complet. Es tracta dels recitals que van oferir Rosana i Els Amics de les Arts a Castelló d'Empúries, amb un aforament de 900 espectadors; i de Txarango i Gertrudis, amb 5.000 persones a la Ciutadella de Roses.En el format amb butaques (2.200 persones), Loquillo també va esgotar les entrades, mentre que Tom Jones va registrar un 90% d'ocupació i Bustamante un 60%. Per la seva banda, l'actuació d'Estrella Morente a Castelló d'Empúries va registrar un 65% d'ocupació. Del total dels espectacles, 14.000 han assistit en concerts de pagament, mentre que la resta del públic va gaudir del concert inaugural de Chambao a la platja d'Empuriabrava.Pel que fa als recitals íntims a diferents cellers de la DO Empordà també s'han esgotat les entrades als espectacles de Pedro Guerra, Ramon Mirabet, Maria Arnal i Marcel Bagès, Judit Neddermann i Paula Valls.Segons els organitzadors, el festival s'ha consolidat com l'esdeveniment de música i vi més important de Catalunya i que molts dels artistes que hi participen descobreixen els vins empordanesos i se'n fan ressò a les xarxes. Entre els espectadors, els tasts de vins de Cellers de la DO Empordà que es fan abans de cada concert han registrat i 90% d'ocupació i la venda de copes de vi durant els recitals.El director de Sons del Món, Xavi Pascual, ha celebrat que el festival s'hagi fet gran "definitivament" i que "la qualitat de la programació de la desena edició ha satisfet les expectatives". "Si el Sons del Món era el festival de vi degà del país i un dels festivals de vi i música més destacat del sud d’Europa, ara també és un dels quatre festivals més importants de l'estiu a la Costa Brava", ha conclòs.

