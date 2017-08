​El PP indaga si el Govern té un còpia del cens de les eleccions del 2015

Xavier García Albiol, juntament amb altres membres del PP. Foto: EP

El PP ha registrat diverses preguntes al Parlament dirigides al Govern en les quals mostra interès per si l'Executiu català té una còpia del cens electoral que es va utilitzar a les eleccions catalanes del setembre del 2015.Recollides per Europa Press, les preguntes dels populars són: "Ha tingut el Govern una llista del cens electoral amb motiu de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya? En cas afirmatiu, va fer alguna còpia ja sigui en format físic o electrònic?".En cas que el Govern hagués accedit al cens, el PP també vol saber si va procedir a la seva "devolució o destrucció", tant del cens original com de l'eventual còpia.El cens s'ha convertit en una de les qüestions més polèmiques del referèndum, ja que és clau per a una votació així i la Generalitat no ha aclarit com pensa sortejar aquest obstacle.El diputat de la CUP Benet Salellas va assegurar el dijous que el Govern ho té: "Ens han dit que tenen un cens i també ens han dit d'on surt, el que passa és que no ho faré públic. És dramàtic, però és així".Admet que el secret que manté la CUP sobre aquest tema "ni és sa, ni és democràtic, ni entra en una lògica política normal", però defensa que és imprescindible pel rebuig frontal de l'Estat a la consulta.La pregunta del PP va ser formulada abans d'aquestes declaracions, ja que té data del 24 de juliol i va ser tramitada per la Mesa del Parlament en la seva reunió del 28 de juliol, l'última abans que el Parlament finalitzés el període de sessions.

