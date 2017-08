El Nàstic planta cara a la versió «B» del Barça i esgarrapa un empat

L'afició del N`stic marxa satisfeta amb el joc de l'equip Foto: Jonathan Oca

L'absència de les grans estrelles del Barça no ha desmotivat en absolut als jugadors i molt menys a l'afició. Els homes entrenats per Lluís Carreras han sortit a mossegar des del primer minut al nou equip d'Ernesto Valverde i han volgut demostrar que a Tarragona hi ha futbol i del bo. El resultat, per alguns injust, ha sigut d'empat a un, amb gols de Manu Barreiro a la primera part i de Paco Alcácer, a la segona.Durant la primera part, els locals han imposat les seves ganes de fer bon futbol i de convèncer al nou tècnic. Les noves incorporacions del Nàstic han fet un gran paper i de moment deixen bones sensacions. La secretaria tècnica, encapçalada per Emilio Viqueira, tot i no signar jugadors de renom a la categora de plata sembla que ha encertat.El Barça, per la seva banda, ha tornat a deixar mostres evidents que li falta fons d'armari. Tot i que avui era un partit amistós, els jugadors culers s'han vist superats durant molts minuts i no ha sigut fins a la segona part han pogut desenvolupar una mica més el seu joc, sobretot amb l'entrada d'André Gomes, Deulofeu, Munir i Jordi Alba. Aquest últim ha sigut un dels grans ovacionats del vespre, ja que tornava a casa, tornava al camp on va defensar la samarreta durant la temporada 2008-2009. La versió del Barça haurà de reforçar-se molt bé en el que queda de mercat d'estiu.Els gols han arribat dels peus de Manu Barreiro (11') després d'una gran jugada per la banda de Perdomo i pel Barça, ha marcat Paco Alcácer (78') de xut de falta directa des de la frontal de l'àrea grana. El partit podia haver caigut de qualsevol banda, ja que Dimitrievski ha salvat l'equip en dues ocasions molt clares i Zahibo ha tret una pilota sota pals. A la porteria dels visitants també hi ha hagut emoció. Emaná ha marcat però l'àrbitre l'ha anul·lat per fora de joc, molt dubtós, i que l'afició ha protestat sense dubtar-ho.Sense Iniesta, Messi, Suárez, Rakitic i Piqué el Barça ha deixat una image força pobra a Tarragona i el Nàstic surt reforçat i amb les piles carregades per afrontar els últims compromisos abans de començar de nou la Liga1|2|3. El camp s'ha omplert amb 11.928 espectadors, fregant el ple.

