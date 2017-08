Cues, missatges i reunions: història de la incompareixença d'Aena al Prat

Íñigo de la Serna i Josep Rull, a l'estació de França Foto: Sergi Ambudio

El Govern i Foment ja van topar pel control de passaports, on les cues van ser una constant després que s'endurís el registre per entrar al país

La reunió entre Aena, Eulen i el comitè de vaga Foto: ACN

Cada estiu, en clau mediàtica, té les seves imatges icòniques. Enguany bona part del protagonisme se l'està enduent l'aeroport del Prat i els accessos que condueixen cap al control de seguretat. Les cues s'han convertit en part del paisatge davant la preocupació dels usuaris, que han d'extremar la previsió si no volen posar en risc l'inici de les vacances. El conflicte laboral entre els treballadors d'Eulen -encarregats del control de seguretat- i Aena -responsables del Prat- amenaça de seguir bloquejant la situació viscuda les últimes setmanes, i de moment no hi ha solució definitiva . Com s'ha arribat fins aquí? Quins són els detonants de la situació? Hi ha un rerefons polític?Segons diverses fonts governamentals consultades per, el departament de Territori i Sostenibilitat es va posar en contacte fa quinze dies amb el ministeri de Foment per advertir que la situació es podia enquistar. "La resposta que vam rebre és que ho consideraven un conflicte laboral", sosté una font coneixedora de les converses. Un alt dirigent del departament sosté que es va advertir el govern espanyol que la seguretat podia "trontollar". "No entenem com s'han pogut estar dues setmanes sense intervenir", manté aquest responsable. Una tercera font consultada insisteix: "Es tracta d'una incompareixença total per part d'Aena". Una "incompareixença", sosté, que contrasta amb "les ganes de parlar que tenen tots" quan es tracta del procés català.En aquest sentit, al departament fan notar que "cap representant polític" de l'Estat ha sortit a parlar de la qüestió. Josep Rull, conseller de Territori, i Íñigo de la Serna, ministre de Foment, han mantingut contacte via missatges al llarg dels últims dies. Rull també ha parlat de la qüestió amb el subdelegat del govern espanyol a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, que està fent les funcions del delegat Enric Millo, actualment de vacances. "La predisposició ha estat bona, en quant a actitud", sostenen fonts coneixedores de les converses. "El problema és que no accepten les crítiques", mantenen des del departament de Territori, un dels implicats en la qüestió.Els altres dos són els d'Interior, liderat per Joaquim Forn, i el de Treball, Afers Socials i Famílies, governat per Dolors Bassa. Ells dos, juntament amb Rull, han bastit un comitè per solucionar la crisi del control de seguretat a l'aeroport. Forn és a Cadaqués passant uns dies amb la família, com Rull, mentre que Bassa està a Barcelona. Josep Ginesta, secretari general de Treball, és qui pilota per part del Govern la mediació entre els treballadors i Aena. Aquest matí es queixava de la situació que es viu a l'aeroport: "No sé si ens toca la rifa perquè som catalans però el nostre aeroport té més conflictes que altres", sostenia en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN).El gestor d'infraestructures espanyol, al llarg dels últims anys, ha seguit una política d'externalitzacions en diversos serveis. Un d'ells és el dels controls de seguretats, que ja li ha portat problemes en altres aeroports, com és el cas d'Eivissa. Aena, segons la versió que ha donat al Govern, no tenia ganes d'establir un precedent asseient-se amb Eulen, perquè podria provocar més situacions similars. Finalment, però, han acabat fent marxa enrere. "El problema no és laboral, és de seguretat", mantenen a l'executiu català, on al llarg dels últims dies s'ha dissenyat una estratègia mediàtica de pressió cap a Foment que va derivar en un comunicat poc amistós del ministeri.Una de les línies de l'argumentari, que comptava amb el vist-i-plau de Palau, es basa en implicar la Guàrdia Civil en l'assumpte. L'institut armat era l'encarregat dels controls de seguretat abans de l'externalització, i el Govern considera que els agents serien més útils al Prat que no pas "perseguint urnes" . En aquests termes es va expressar el conseller de la Presidència, Jordi Turull, que també va demanar a Millo que "no marxés de vacances" sense resoldre la situació. En privat, dirigents governamentals assenyalen que en un nivell d'alerta terrorista de quatre sobre cinc no es pot jugar amb la seguretat en una infraestructura tan rellevant com l'aeroport.El pols entre Territori i Foment per qüestions relacionades amb el Prat no ve de nou. Fa uns mesos, quan van començar les aglomeracions al control de passaports d'entrada a Barcelona. "Tot apunta que volen escanyar l'aeroport", assenyalava Rull en una entrevista a NacióDigital . Cada topada entre l'Estat i la Generalitat té una derivada política quan només falten 57 dies per celebrar el referèndum.

