MAPA Els gorgs de Catalunya, les 50 piscines naturals que no et pots perdre

Un grup de persones, banyant-se en un gorg de la riera de Merlès. Foto: Albert Alemany

Torrent de la Cabana, un dels gorgs més espectaculars i massificats. Foto: Rastres Fotografia

Hi ha uns indrets, a més de la platja, on podem anar a refrescar-nos per fer-nos passar la calor de l'estiu: els gorgs i els salts d'aigua. Un gorg és una bassa fonda que es forma en alguns corrents d'aigua, on aquesta va més a poc a poc. Normalment estan situats en zones boscoses, humides i fresques, on també podem trobar salts d'aigua. Per arribar en aquests bonics paisatges, es poden seguir camins ben senyalitzats i de fàcil accés, com també fer rutes de senderisme. El llistat que us oferim a sota està extret de Xavier Masramon a InstaMaps Cal tenir en compte que aquest any hi ha alguns indrets que han optat per aplicar mesures restrictives per accedir als gorgs, per tal de reduir l'afluència massiva de visitants. Es tracta d'una iniciativa estrictament municipal (la Generalitat només té competències a dins de parcs naturals i no hi ha cap normativa d'àmbit nacional). És el cas del torrent de la Cabana, entre els municipis de Campdevànol i les Llosses, on hi ha els gorgs més emblemàtics del Ripollès. Han saltat a la fama més enllà de la comarca com els "set gorgs" –o "las siete cascadas" en la seva versió en castellà- i això ha provocat la massificació de l'espai. Ara, s'ha optat per una mesura per solucionar-ho: fer pagar cinc euros per accedir-hi i limitar el nombre de visitants diaris a 500.El torrent de la Cabana és l'únic gorg de Catalunya on s'ha de pagar per accedir-hi. Hi ha altres municipis, com Arnes (la Terra Alta), la Riba (l'Alt Camp) o Borredà (el Berguedà) que han instal·lat aparcaments i en alguns casos han prohibit l'accés als autocars.

