Rajoy vol reunir-se amb Trump a la Casa Blanca la setmana abans del referèndum

Mariano Rajoy intenta ser rebut per Donald Trump a la Casa Blanca la setmana abans del referèndum de l'1 d'octubre, segons ha avançat aquest divendres el diari ABC . Els equips dels dos presidents treballen en les dates del 25 o el 26 de setembre com les més probables. Per la residència del màxim dirigent dels Estats Units ja hi han passat líders europeus com ara la cancellera alemanya, Angela Merkel, o bé Theresa May, primera ministra del Regne Unit.La data triada no és casualitat, tenint en compte que l'Estat ja va forçar tots els fils diplomàtics perquè el rei Felip VI es reunís amb Barack Obama poc abans de les eleccions plebiscitàries del 27-S. En aquella ocasió, Obama va fer una declaració en què es posicionava a favor d'una Espanya "forta i unida" Trump i Rajoy van mantenir un contacte telefònic quan el dirigent nord-americà va guanyar les eleccions, i després van coincidir en una cimera de l'OTAN. El 7 de febrer van tornar-se a trucar i, segons el govern espanyol, el president dels Estats Units es va acomiadar dient-li que es veurien aviat a la Casa Blanca.

