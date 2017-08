Del Parlament a les urnes, passant pel TC: totes les dates d'un estiu (polític) d'infart

A hores d'ara no es pot excloure que, ben aviat, JxSI i la CUP decideixin fer servir la declaració del 9 de novembre i, així, acabar d'un vegada amb la comèdia del TC des de la legalitat catalana AMB DESOBEDIÈNCIA EXPLÍCITA I FORMAL a la legislació espanyola, en base al dret Ius Cogens d'autodeterminació. I sinó, temps al temps.



Calia preparar-se a l'ombra per poder desconnectar -poder cobrar impostos, p. ex-, per això i per res més era allò del 18 mesos. Ja han passat, i l'estat espanyol és molt ingenu si creu que no ens passarem igualment les seves lleis descaradament i sense cap vergonya pel folre del c*ll*ns!



Queden menys de 2 mesos per a la llibertat! Tots a Barcelona l'11-S! Aquest cop no riuran: passaran por de debò, com ha de ser!



Visca Catalunya Lliure! Ni un pas enrere!