Miquel Iceta ja té lloc per fer una paella el dia 1 d'octubre

Miquel Iceta va dir que, si feia bon temps, faria una paella el dia 1 d'octubre, quan és previst que se celebri el referèndum d'independència. Ja té lloc: Gimenells, un municipi governat pel socialista Dante Pérez, que s'ha ofert per preparar aquest dinar. En una entrevista a UA1, Pérez ha assegurat que també vol convidar a dinar el president de l'Aragó, Javier Lambán, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i els alcaldes socialistes de la Franja.Dante va donar suport a Susana Díaz durant les primàries del PSOE i ha deixat clar que no cedirà cap espai municipal per celebrar el referèndum perquè considera que han de votar tots els espanyols. Per Pérez, fer una paella servirà per celebrar "la fraternitat entre espanyols i entre el PSC català i el PSOE de l'Aragó".

