Interior vol donar el poder de la policia a un comissari de l'«operació Catalunya»

Una de les peces clau de l'anomenada "operació Catalunya", José Luis Olivera Serrano, excap de la UDEF en l'època en que van filtrar-se els informes falsos a personalitats catalanes com Xavier Trias, prendrà pròximament el control de la policia, segons ha avançat Público . Estarà al capdavant de la Prefactura Central d'Informació, Investigació i Ciberdelinqüència, amb rang de subdirector general i amb control absolut sobre les operacions de la Policia Judicial, la Policia Científica i la Unitat d'Assumptes Interns que s'encarrega de seguir els casos de corrupció del cos.El rotatiu avança que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, estudia fer efectiu el nomenament aquest mes d'agost. Olivera, home de confiança de María Dolores de Cospedal, és actualment el director del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) i en els darrers anys han anat escalant posicions en una trajectòria que no ha estat mancada de polèmica. De fet, és un dels assenyalats en el documental Las cloacas de Interior , com un dels encobridors de la brigada política i estret col·laborador del comissari Villarejo.La notícia arriba pocs dies després que l'últim Consell de Ministres abans de vacances aprovés remodelar la cúpula d'Interior , suprimint els directors adjunts operatius (DAO) de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil -els màxims càrrecs operatius dels dos cossos- en un gest que va ser interpretat com a reacció per les escandaloses revelacions de l'entramat policial de l'època de Fernández Díaz. El possible nomenament d'Olivera, però, posa en dubte aquesta lectura atès que torna a situar una figura polèmica i gens aliena als moviments de la brigada política amb el mateix poder que ostentaven els DAO.

