El Barça es planta amb Neymar

El Barça s'ha plantat amb Neymar. El club blaugrana ha decidit no pagar la segona part de la prima de renovació que havia pactat amb el brasiler després que s'hagi confirmat el fitxatge amb el PSG . D'aquesta manera, la junta de Josep Maria Bartomeu ha decidit recuperar els 26 milions d'euros que el passat 31 de juliol van dipositar en un notari.Neymar va renovar el passat novembre amb el Barça per cinc temporades. El contracte incloïa una prima de vora 50 milions d'euros. La meitat els va cobrar immediatament mentre que la resta s'havien de pagar el 31 de juliol. Tanmateix, el club blaugrana considera que el contracte no s'ha complert i, per tant, no hi ha cap motiu per pagar aquesta quantitat al crac brasiler.La decisió l'ha anunciat el portaveu Josep Vives en una roda de premsa aquest migdia. "Neymar fa un mes que negocia amb el PSG i això demostra que el contracte no s'ha complert", ha afirmat.L'anunci del Barça ha coincidit amb l'arribada de Neymar a París. El brasiler serà presentat aquest migdia l'endemà que els seus advocats paguessin els 222 milions de la clàusula de rescissió a les oficines del Barça . Ara caldrà veure si la UEFA, després de la comunicació del club català, analitza si el fitxatge més car de la història del futbol compleix amb el denominat fair play financer. Per tot plegat, tot apunta que el culebrot Neymar continuarà les properes setmanes i mesos.

