VÍDEOS Cues interminables a l'aeroport del Prat

El primer matí de vaga a l'aeroport del Prat han tornat a col·lapsar els controls de seguretat, sobretot a la T2, on s'han pogut veure cares llargues entre els usuaris. Inicialment, Aena ha indicat que les cues no depassaven els 40 minuts, però a hores d'ara són d'una hora a la T1 i de prop de dues a la T2, segons dades d'Aena.



Alguns usuaris s'han mostrat indignats per l'espera. La majoria, però, han estat previsors i han matinat més del compte, conscients que les aturades convocades pels treballadors podrien empitjorar les cues que les darreres setmanes han tornat a ser protagonistes a l'aeroport. El Joan, amb bitllet per Copenhaguen, s'ha presentat a l'aeroport quatre hores abans del seu vol i ha hagut de fer una hora i quart de cua. "No és just que per un vol de poc més de dues hores hagi de passar tot un matí a l'aeroport", ha lamentat. La Cati i la Sílvia, que viatgen a Luxemburg, tenen el vol per les 19h però han volgut ser a l'aeroport set hores abans per no tenir imprevistos.



Les cues d'aquests últimes dies han tensionat, també, l'ambient a les terminals. Personal de l'aeroport ha denunciat a NacióDigital, que s'han convertit en el focus de totes les crítiques i han assegurat haver rebut insults i empentes d'alguns passatgers indignats. Almenys quatre treballadors han deixat la feina per la pressió que acumulaven aquests últims dies.

ACTUALITZACIÓ Cues d'uns 45 minuts a la T1 i de més d'una hora a la T2 el primer dia de vaga a l'aeroport del Prat https://t.co/STOuguJOvf pic.twitter.com/MicDgQPleQ — NacióDigital (@naciodigital) 4 d’agost de 2017

ACTUALITZACIÓ Una hora de cua a la T1 de l'aeroport del Prat i prop de dues a la T2, segons dades d'@aena https://t.co/ZLnidyBRDT pic.twitter.com/jK0g5YYabA — NacióDigital (@naciodigital) 4 d’agost de 2017

La reunió entre Aena, Eulen i el comitè de vaga. Foto: ACN

Llargues cues a l'aeroport del Prat Foto: ACN

La delegació del govern espanyol a Catalunya ha decretat uns serveis mínims del 90% per aquesta vaga parcial. Les següents aturades parcials estan previstes per les 16:30 a 17:30 i de 18:30 a 19:30. Aena finalment ha cedit i s'ha reunit aquest matí amb el comitè de vaga i l'empresa Eulen amb l'objectiu de trobar una solució al conflicte laboral. L'empresa ha emès un comunicat convocant les parts a dialogar amb l'objectiu de "protegir els usuaris". La reunió ha acabat poc abans de les dotze del migdia i totes les parts s'han desplaçat al departament de Treball on està prevista una reunió de mediació a les 13 h.La decisió arriba després que treballadors d'Eulen, l'empresa concessionària dels filtres de seguretat de l'aeroport, hagi registrat aquest dijous la vaga indefinida davant del departament d'Empresa. Previ a aquestes aturades previstes, però, demà divendres s'ha d'activar la vaga parcial que la plantilla va convocar amb anterioritat per exigir millores de les condicions laborals.Aena ha obert a Eulen, concessionària dels filtres de seguretat de l'aeroport, dos expedients sancionadors que podrien acabar amb una multa de 150.000 euros cadascun. Fonts del gestor aeroportuari han confirmat a l'ACN que s'ha adoptat aquesta mesura perquè l'empresa ha "incomplert els estàndards de qualitat" de l'aeroport del Prat degut a les cues que s'han produït des del passat 24 de juliol.Aena considera un fet "d'especial gravetat" la situació en què s'han trobat milers de passatgers que han hagut d'assumir esperes de més d'una hora, i assegura que el contracte de concessió del servei permet aplicar penalitzacions en aquest tipus de circumstàncies. Al mateix temps, l'ens recorda que a principis de juliol va destinar a Eulen 425.000 euros extres per reforçar el servei del control de seguretat durant l'estiu.

