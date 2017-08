El PSOE remunta amb el retorn de Sánchez i retalla distàncies amb el PP, segons el CIS.

El PP perd tres punts respecte l'abril i es veu superat pel PSOE en intenció directa de vot sense cuinar

Mariano Rajoy continua sense ser investit president Foto: Flickr PP

La tornada de Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE porta, de moment, bones notícies per als socialistes, almenys a les enquestes. El partit obtindria el 24,9% dels vots si se celebressin eleccions i retalla distàncies amb el PP de Mariano Rajoy, que tornaria a vèncer però amb un 28,8% dels sufragis, tres punts menys que en l'últim baròmetre del CIS. La nova tongada s'ha fet pública aquest divendres , i assenyala que Units Podem obtindria, sumant totes les confluències, un 20,3% dels vots, mentre que Ciutadans s'hauria de conformar amb un 14,5%.La remuntada del PSOE és evident si es compara amb les dades del baròmetre de l'abril, en plena incertesa sobre qui lideraria les sigles. En aquella enquesta, els socialistes només sumaven un 19,9% d'intenció de vot, de manera que la crescuda és de cinc punts. En resposta espontània, els enquestats situen el PSOE com a primera opció, amb dos punts per sobre del PP.Les preguntes als ciutadans enquestats es van fer entre l'1 i el 10 de juliol, poc després de la tornada de Sánchez a la secretaria general del PSOE. Per tant, no tenen en compte l'impacte de la imatge de Rajoy declarant a l'Audiència Nacional com a testimoni pel cas Gürtel. El líder del PP va negar tenir coneixement del funcionament de les finances de la formació , tot i que un vídeo de l'any 2000 el desmenteix.El retorn del secretari general del PSOE es completa amb una nota millor que la del president del govern espanyol. Sánchez obté un 3,73, mentre que Rajoy es queda amb un 2,79. El líder polític més ben valorat segueix sent Joan Baldoví, cap de files de Compromís al Congrés dels Diputats. Pablo Iglesias aconsegueix un 2,95 i Albert Rivera obté un 3,58. El líder català més ben valorat és Xavier Domènech, amb un 3,94.En les eleccions del 26 de juny de l'any passat , que eren la repetició de les del 20 de desembre del 2015 -no es va arribar a cap acord d'investidura que permetés fer Rajoy president-, el PP va guanyar amb 137 escons. Els socialistes van seguir caient fins als 85, però van resistir la crescuda d'Units Podem, que va obtenir 71 escons. Aquesta xifra s'obté de sumar els de Podem, Izquierda Unida i Equo a nivell espanyol (45), els d'En Comú Podem a Catalunya (12), els d'En Marea a Galícia (5) i els de la coalició d'esquerres del País Valencià (9).Ciutadans no va complir les expectatives i es va quedar amb només 32 representants, una caiguda de vuit escons respecte l'anterior convocatòria electoral, i va acabar fent de crossa de Rajoy per ser investit de nou president. En clau catalana, la victòria va ser per a En Comú Podem (12), mentre que ERC va quedar en segon lloc amb nou representants. CDC va perdre vots però va mantenir 8 diputats, tot i que més tard va quedar-se sense grup parlamentari propi a Madrid Segons les dades del CIS, En Comú Podem té una intenció de vot del 3,7%, per sobre del 2,9% que registra ERC. El PDECat, en canvi, només arriba a l'1,7%. En l'últim baròmetre, els republicans estaven igual que ara, mentre que els nacionalistes disposaven d'un 2% d'intenció de vot.

Consulta els resultats de l'enquesta del CIS

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)