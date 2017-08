La CUP reclama entrar en una «lògica de més confrontació» amb l'Estat

Els diputats de la CUP, a la sortida de la reunió a Palau Foto: ACN

Salellas assegura que la Guàrdia Civil buscava una "determinada foto" entrant al Parlament per buscar proves sobre el cas 3% i Gordó

El diputat de la CUP acusa Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, de negociar amb ells amb voluntat de "dominar-los", i sosté que s'equivoca "molt"

Albert Botran, Mireia Vehí i Benet Salellas. Foto: Adrià Costa

Benet Salellas, diputat de la CUP al Parlament, ha defensat que després de les últimes accions jurídiques contra el Parlament i el Govern , i després de les actuacions de la Guàrdia Civil contra membres de l'executiu de Carles Puigdemont , caldria "començar a entrar en una lògica de més confrontació amb les institucions de l'Estat". "No tenen cap tipus de justificació per continuar fent el que fan", ha dit el diputat anticapitalista en una entrevista a Europa Press, després de la setmana de citacions judicials a membres del Govern i d'altres entitats relacionades amb el dret a decidir.Salellas ha criticat l'actuació de l'institut armat, que la setmana passada va citar a declarar el secretari de Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin ; el director general d'Atenció Ciutadana, Jordi Graells; el director general de Comunicació de Presidència, Jaume Clotet; a la cap de comunicació de la conselleria d'Exteriors, Anna Molas, i el director general de Difusió, Ignasi Genovès.A més dels càrrecs del Govern, també van citar a declarar l'exportaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena : "Estan experimentant amb els límits de l'estat de dret", ha dit Salellas sobre la investigació circumscrita a la causa contra l'exsenador d'ERC Santiago Vidal, del Jutjat número 13 de Barcelona."Aquí hi ha dues possibilitats: o bé hi ha un jutge del 13 de Barcelona que està ordenant investigar a un govern per les seves decisions polítiques, però no ho vol confessar públicament, que seria extremadament greu, o bé la Guàrdia Civil està actuant sense el mandat del jutjat per investigar les decisions polítiques d'un Govern, que encara seria més greu", ha conclòs. "És una ingerència antidemocràtica absolutament intolerable", ha sentenciat el diputat coneixedor de les investigacions, ja que és advocat en diverses causes.A més, creu que la Guàrdia Civil buscava "una determinada foto" quan el 20 de juliol va entrar al Parlament per buscar informació sobre Germà Gordó , exconseller de Justícia, pel cas 3% de presumpte finançament il·legal de CDC a través del cobrament de comissions per concessió d'obra pública.Ha titllat l'actuació policial de "guerrilla de la comunicació" i creu que s'hauria d'haver respost des d'una lògica comunicativa correcta: "No sé quin, però segur que no havia de ser permetent que aquesta gent tingués la imatge que buscaven", ha tancat, i ha aclarit que en cap cas volen emparar Gordó, però afirma que l'Estat la lluita contra la corrupció li importa bastant poc.El diputat de la CUP demana determinació a les institucions per tirar endavant els plans independentistes que té la seva propera parada en un referèndum d'independència l'1 d'octubre, per la qual cosa ha avalat que el president Carles Puigdemont hagi substituït consellers per consolidar aquesta determinació , però ha criticat els substituts."Jo si hagués de triar a una consellera d'Ensenyament, no posaria la persona que han posat. Buscaria a una persona molt més del sector i molt més implicada amb l'ensenyament públic", ha dit sobre la consellera Clara Ponsatí Malgrat que no avala el perfil polític dels nous consellers, assumeix que no correspon a la CUP conformar el Govern: "A partir d'aquí el que ens interessa és que es facin els canvis que siguin necessaris, però que puguem garantir que aquest és un Govern compromès amb el referèndum de l'1-O ".També s'ha mostrat crític amb la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, perquè considera que en les negociacions que han mantingut des que van obtenir majoria independentista al Parlament, Pascal ha negociat amb ells amb la voluntat de dominar-los. "Marta Pascal s'equivoca molt, molt, molt, en entendre les decisions que pren la CUP a una lògica de dominació", ha lamentat Salellas, que defensa que ells han treballat per aconseguir objectius de país, d'allò que entenen que està en el carril central de l'independentisme i des del sentit comú.Salellas creu que, en un moment d'excepcionalitat, seria bo que des del PDECates funcionés des d'aquesta lògica i reconeix que hi ha gent en el citat partit que ho fa: "Però no Marta Pascal. I per tant, és molt, molt, molt contraproduent per al país que la Marta Pascal llegeixi totes les decisions que pren la CUP amb lògica de dominació ".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)