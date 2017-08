Recta final del Festival de Cinema de Cerdanya, que haurà projectat 140 pel·lícules

El Festival Internacional de Cinema de Cerdanya encara la recta final Foto: ACN

La vuitena edició del Festival Internacional de Cinema de Cerdanya segueix creixent i ampliant la seva proposta cinèfila. En total, haurà projectat al llarg de nou dies més de 140 pel·lícules repartides en 33 sessions de projeccions. La mostra, que se celebra a Puigcerdà entre els dies 29 de juliol i el 6 d'agost, és gratuïta amb l'únic requisit de reservar prèviament l'entrada, sigui per la pàgina web o presencialment al Museu Cerdà.La vuitena edició del cicle encara la recta final aquest cap de setmana amb la projecció de La Chana, documental dirigit per Lucija Stojevic, i amb l'entrega de premis del públic als millors curtmetratges. Entre les obres que s'hauran pogut veure aquests dies hi ha ficció, curtmetratges, documentals i animació, una proposta "àmplia i de qualitat", amb una procedència "de Catalunya, de l'estat espanyol i de la resta d'Europa", tal com assenyala Jordi Forcada, director.El programa de cap de setmana se centra en els curtmetratges i clourà amb la Sessió del Públic, on es votarà en directe les cinc propostes seleccionades pel jurat. Elegía, d'Alba Tejero; Anatema, de Geni Lozano; Madres de Luna, d'Alicia Albares; Hasta mañana, de Daniel Torres; i Los pestiños de mamá, de Marta Díaz, competiran pels premis amb dotació del festival. Els films seran presentats pels seus directors just abans de cada projecció i hi ha confirmada la presència d'alguns dels actors participants, com Francesc Orella, Claudia Molina o Santi Bayón.El Festival organitza també activitats relacionades amb la creació de nous públics per al cinema com ara els tallers de maquillatge, treballs manuals de cinema, un concurs de dibuix infantil, el Trívial-Vermut de Cinema i el taller de rodatge d'un curtmetratge. El certamen està adherit a Catalunya Film Festivals i compta amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Puigcerdà i del Departament de Cultura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)