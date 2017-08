«Transformers» i «Atómica», entre les estrenes destacades del cap de setmana

Arriben els blockbusters de temporada, com cada estiu. Però aquest 2017, el nivell de les estrenes és molt més alt de l'habitual, amb cintes dissenyades i destinades a un públic massiu que també vénen amb un component qualitatiu estimable. Si fa poc era el torn de La guerra del planeta de los simios, amb un contingut de fons a l'alçada dels efectes especials, aquest divendres s'estrenen dues pel·lícules que prometen diversió i alguna cosa més: la cinquena entrega de Transformers i Atómica, amb Charlize Theron com a espia. A banda d'aquests dos films, també s'estrena Abracadabra, nou film de Pablo Berger després de Blancaneu.Cinquena entrega de la saga de Michael Bay. Cade Yeager (Mark Wahlberg) viu sota la protecció dels Autobots, que el seguiran com si es tractés del nou líder humà i estaran disposats a protegir-lo passi el que passi. D'altra banda, Optimus Prime està totalment desaparegut, navegant per l'univers amb una intenció molt clara: buscar al seu creador, Unicron. Però el creador d'Optimus Prime té uns plans perjudicials pel planeta terra: destruir tot el món sense excepció.Lorraine Broughton (Charlize Theron) és una espia d'alt nivell que es trasllada a Berlín després de la caiguda del mur per acabar amb una perillosa xarxa d'espionatge que ha assassinat un agent encobert amic seu. A més a més, la xarxa d'espionatge coneix la identitat d'informadors de les agencies d'intel·ligència del món occidental, cosa que suposa un greu problema. Per evitar que això passi, Broughton haurà de fer equip amb el cap de secció a Berlín David Percival (James McAvoy).Torna Pablo Berger, cinc anys després de Blancaneu, amb una comèdia actual amb banda sonora, a tot color i amb estètica de barri. La cinta se centra en la vida de Carmen (Maribel Verdú), una dona casada des de fa més de 20 anys amb Carlos (Antonio de la Torre). La vida li canvia quan el seu cosí (José Mota) hipnotitza el seu marit, un punt de partida que li permet abordar la violència de gènere o les malalties mentals. Un drama disfressat de comèdia o una comèdia hipnòtica.Erik Poppe dirigeix un drama històric que narra com el rei noruec Haakon VII va rebre un ultimàtum per part de Hitler. Després de l'arribada de l'exèrcit alemany a Oslo el 1940, el rei es veu obligat a prendre una decisió que canviarà per sempre la història del seu país. El llargmetratge narra com un home acostumat a ser únicament imatge es veu amb la situació d'haver de posicionar-se en un moment vital. El drama bèl·lic basat en fets reals, està protagonitzat per Jesper i Anders Baasmo Christiansen. Arriba als cinemes subtitulada al català.Adaptació de la novel·la de Maylis de Kerangal que uneix el drama d'un accident amb l'esperança d'una altra persona de rebre un trasplantament de cor que li salvarà la vida. La cinta dirigida per Katell Quillévéré presenta a tres amics que han viatjat a la costa a fer surf. Mentre tornen a casa els joves pateixen un accident i un d'ells, Simon, acaba molt greu a l'hospital. Mentre ell es consumeix a l'Hospital de Havre, a la regió francesa de Normandia, a París una dona espera un trasplantament de cor que li salvarà la vida.

