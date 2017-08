El Govern recorrerà a Europa l'anul·lació del TC del cànon digital català

Tribunal Constitucional Foto: José M. Gutiérrez

El Govern recorrerà l' anul·lació del Tribunal Constitucional de l'impost que la Generalitat cobrava a les operadores d'Internet al Tribunal de Justícia de la UE a Luxemburg. Així ho ha anunciat el conseller de Cultura, Lluís Puig, en una entrevista a l'ACN. El titular de Cultura ha titllat l'anul·lació del Constitucional, al cànon digital català que servia per finançar el sector audiovisual català, com "un atac total, frontal i sense cap mena de vergonya". Així mateix, ha ressaltat que ja estan pensant en una taxa que també recaurà sobre les operadores d'Internet i "mantindrà l'esperit" de l'anterior impost. Tot i això, ha assegurat que se'n modificarà "allò que pugui encara generar, si hi cap, alguna mena de dubte".L'anul·lació del TC de l'impost de l'audiovisual va generar un gran rebuig i indignació al sector cultural català i més en concret al del cinema. L'impost s'aplicava a les companyies operadores de serveis de comunicacions electròniques, amb una quota fixa de 0,25 euros al mes per cada contracte de connexió subscrit al territori de Catalunya i el Govern esperava una recaptació de 20,5 milions d'euros l'any. El govern espanyol va recórrer la taxa perquè entenia que es trepitjava amb l'IVA i que suposava una doble càrrega impositiva. Un argument que ha negat de nou el conseller: "Una cosa és l'IVA, que no té res a veure amb el gravamen d'aquest impost". Puig ha assenyalat que dels 12 magistrats del TC, cinc va indicar en la seva conclusió que mai s'havia d'haver admès a tràmit el recurs. "Si cinc magistrats diuen això és que aquí està fallant alguna una cosa", ha afegit.El titular de Cultura ha titllat l'anul·lació del Constitucional com "un atac total, frontal i sense cap mena de vergonya". Ha argumentat que és un impost que s'està aplicant a diferents països de la Unió Europea i ha emfatitzat que no hi ha hagut cap ciutadà de Catalunya que s'hagi queixat per aquest impost. En aquest context, ha anunciat que el Govern recorrerà l'anul·lació del TC de l'impost de l'audiovisual a la justícia europea. Puig ha assegurat que la UE accepta aquesta taxa de connectivitat.Ha defensat que era "un impost amb una base jurídica molt ben feta i no era un doble imposició". Per això, creu que s'ha de reforçar aquest discurs. Per contra, ha argumentat que durant el temps en què l'impost ha estat vigent les operadores no han reduït clients ni beneficis. "Són ganes d'obligar-nos a patir un ofec econòmic i al final sembla que tinguem un estat en contra només per fer mal als propis ciutadans".Un dels punts que més es va recalcar abans de l'aprovació de la taxa va ser que aquesta no afectaria la butxaca dels ciutadans. Puig ha insistit en què l'impost gravava a unes operadores que ofereixen cultura i que tenen uns beneficis que "no repercuteixen en res a la cultura". Ha defensat per això que aquest és "un impost equilibrador" i que fa "justícia".Puig ha manifestat que entre el 2015 i el 2017 s'han recaptat uns 33 milions d'euros i ha afegit que els efectes que ha tingut en el sector cultural ha estat multiplicat per cinc. "No és despesa en cultura, sinó inversió i hi ha una infinitat de grans projectes audiovisuals dels darrers anys que s'han fet gràcies a aquest impost. Quan ha sortit una gran pel·lícula gràcies a aquest impost, les xarxes les han tornat a emetre", ha afirmat. Puig es va reunir per tractar aquest tema amb el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, aquest mateix dilluns, ja que s'ha de retornar el recaptat més interessos, és a dir, uns 37 milions d'euros "calculat a l'engròs".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)