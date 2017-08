Trump nomena un ambaixador que parla català

Josep Maria Bartomeu i James Costos, exambaixador dels EUA. Foto: FC Barcelona

Donald Trump ha nomenat Duke Buchan III com a ambaixador dels Estats a Units a Espanya i Andorra. Es tracta d'un empresari de Wall Street que va ser donant de la campanya del magnat a la Casa Blanca i que parla en català.Buchan, de 54 anys, coneix la realitat de l'estat espanyol ja que va estudiar a València i Sevilla. És el fundador de Hunter Global Investors , un fons de capital risc amb inversions al mercat immobiliari, entre altres negocis.Va ser criat en una granja de Carolina de Nord i també té negocis en el sector primari. Va estudiar economia i espanyol a la universitat d'aquest estat nord-americà i després va continuar els estudis a les universitat de Sevilla, València i Harvard.La Casa Blanca ha informat que Buchan parla català destacant que és l'idioma oficial d'Andorra, país on també serà ambaixador. Ara només manca que el Senat confirmi el nomenament.Cal recordar que James Costos, l'exambaixador nord-americà a Espanya, actualment treballa pel Barça com a assessor

