El PSG se'n riu del Barça en anunciar el fitxatge de Neymar

Hope you're having a great day! 👍😉 pic.twitter.com/47omu4Dt1m — PSG English (@PSG_English) 3 d’agost de 2017

Les relacions entre el Barça no són bones. L'intent de fitxar Neymar l'estiu passat, la remuntada a la Champions i les pressions dels blaugranes per endur-se Verrati, han estat els antecedents del polèmic adeu del crac brasiler confirmat aquest dijous El PSG se sent un futur rei d'Europa. De fet, no ha tingut cap problema per burlar-se del Barça parafrasejant el famós "es queda" de Piqué. Just després d'anunciar el fitxatge a les xarxes socials, el club parisenc va fer un tuit amb el text "Se firma" i una emoticona picant l'ullet.També van fer un altre tuit que es pot interpretar com un missatge al Barça. Una imatge de Verrati –el jugador que el club català ha intentat fitxar sense èxit- aixecant el polze i el text: "Espero que passeu un bon dia".Està previst que Neymar faci una roda de premsa avui i sigui presentat demà dissabte. A més, a partir de les 10.00, els fans de l'equip parisenc ja podran comprar samarretes amb el número 10.

