El PSG no pagarà ni un euro d'impostos pel fitxatge de Neymar

Neymar ha marcat dos gols contra la Juve Foto: FCBarcelona

El fitxatge de Neymar deixarà 222 milions d'euros al Barça però l'Estat no en veurà ni un en impostos. Així ho ha explicat l'advocat Jorge Pecourt a TV3 : fa un any, Hisenda va canviar d'opinió i va deixar d'exigir l'IRPF de les clàusules de rescissió argumentant que quan es paga la clàusula el jugador encara no ha iniciat la seva relació amb el club comprador, tot i que és evident que és el nou club qui "paga" la clàusula.Per tant, gràcies a aquest canvi d'opinió, l'Estat deixa d'ingressar més de 106 milions d'euros i el PSG s'estalvia pagar una clàusula que pujaria fins als 326 milions. Fa només un any, tot això hauria estat possible. El fitxatge de Neymar, doncs, no ha deixat només tristos els culers.

